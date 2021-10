Áder János: Egy csepp olaj ezer liter vizet tud elszennyezni

Megosztás Tweet



A Kossuth Rádióban tíz héten keresztül, szerdánként beszélgetést hallhatnak Áder János köztársasági elnökkel a klímaváltozásról, a közelgő Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expo kapcsán. Az Expót és Világtalálkozót a köztársasági elnök fővédnöksége mellett november 29. és december 5. között rendezik meg a Hungexpo területén.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés itt hallgatható vissza. A teljes beszélgetés itt hallgatható vissza.

Az életünk két alapvető összetevője a víz és a levegő – mondta Áder János köztársasági elnök. A víz mennyisége sok száz millió év óta adott, nem változik. A halmazállapota viszont változik, a Földön elérhető vizek mindössze 2,5 százaléka édesvíz. Jó minőségű, tisztán elfogyasztható víz már alig van. A szemünk láttára bontakozik ki a víz három drámája: a sok víz, a kevés víz és a szennyezett víz drámája – hangsúlyozta az államfő.

A víz valódi értéke

Az életünk szinte minden elemét döntően befolyásolja, hogy van-e elég mennyiségű és jó minőségű vizünk. A világ népessége megnégyszereződött, a fogyasztás pedig megnyolcszorozódott, közel negyven ország eljutott már oda, hogy az egy főre eső víz nagyon kevés, ami ellátási és egészségügyi problémát okoz – hangsúlyozta az államfő.

Elmondta, naponta tízezer öt év alatti gyermek hal meg a világon a szennyezett víz miatti betegségek miatt. Emellett nagy gondot jelent a mezőgazdaságban is a kevés és szennyezett víz. Áder János elmondta, hogy a víztározók is az év nagy részén üresen állnak, mert nincs mivel feltölteni őket.

A köztársasági elnök kifejtette, hogy egyre több vízre van szükség, de egyre kevesebb vizünk van. Ennek az anomáliának a megoldásához technológia váltásra lenne szükség. Példaként említette, a mezőgazdaságban olyan gabonákat kellene termeszteni, amik jó szárazság tűrőek és kevesebb vízre van szükségük.

Úgy fogalmazott, hogy Magyarország úgymond jól ellátott ország, azonban a vizek jó része a határon túlról érkezik, ami felvethet problémákat. Az éves csapadékmennyiség 600-650 mm, de egyenetlen az eloszlás.

Áder János aláhúzta, ma már téli aszályról is beszélhetünk, ami magával vonja az elsivatagosodás veszélyét. Magyarországon az elmúlt években többször is volt árvíz, de a nyári hirtelen leeső esők is gondot okoznak.

Elmondása szerint ezek az extrém helyzetek az elemzések szerint a következő években egyre gyakrabban fordulhatnak majd elő. Hozzátette, hogy 4200 km töltés és védmű van Magyarországon, azonban ezek gondozása, karbantartása rengeteg forrást igényel. Elkezdtek szükségtározókat építeni, amiből megépítettek már négyet, és még öt tervben van. Ha az összes tározó elkészül, akkor a mérnökök szerint azok egy méterrel lehet csökkenteni majd a Tisza mentén az árhullámot – hangsúlyozta Áder János.

Egy csepp olaj ezer liter vizet tud elszennyezni

A köztársasági elnök kifejtette, az uniós Románia és az unióba tartó Ukrajna folyamatosan szennyezi vizeinket műanyagokkal, pet palackokkal, ez szerinte elfogadhatatlan, hiszen ezeket nekünk kell összegyűjteni, és nekünk kell megtisztítani a folyóinkat, ártereinket. A hazai szennyvizek 95 százaléka tisztítottan kerül vissza, ezzel szemben a fejlődő világ országaiban a szennyvíz 80-90 százaléka kerül tisztítatlanul vissza.

Áder János szerint ehhez képest Magyarország jól áll, és büszkék lehetünk rá. Az országunkat elhagyó vizek tisztábban távoznak, mint ahogy érkeznek – mondta. A magyarországi szennyvíztisztító telepekhez szükséges energiát néhány esetben már helyben is meg tudjuk teremteni.

Az államfő szólt arról is, hogy a kisebb települések szennyvíz tisztításához nyújthat segítséget a tervben lévő konténeres szennyvíztisztítók telepítése. Ezáltal a maradék öt százalékot is meg lehet majd tisztítani.

Felhívta a figyelmet, hogy saját magunk is tehetünk azért, hogy kevesebb szennyvizet termeljünk. Próbáljunk olyan tisztítószereket választani, amik kevésbé szennyezők. A használt étolajat pedig semmiképpen se a csatornába öntsük le, hiszen egy csepp olaj akár 1000 liter vizet tud megszennyezni. Ehelyett gyűjtsük össze és a megfelelő helyen adjuk le.

A víz megóvása mindenki számára jelentsen kötelességet – zárta az interjút a köztársasági elnök.

Mint ismert, a Budapesten tervezett Planet 2021 fenntarthatósági expón a fenntartható fejlődést szolgáló innovációkat mutatnak be, amelyek az energia-, a mező-, a környezet- és a vízgazdálkodás, továbbá a közlekedés területeit is felölelik.

A budapesti expóra kilátogatók több mint 160 cég innovációjával találkozhatnak, de több ott megjelenő ötlet már közvetlenül is elérhető, mint például a tetőcserépbe beépített napelem és a városi biológiai szennyvíztisztítás. Emellett vannak olyan innovációk, amelyeket hamarosan nagyobb méretekben is használni lehet, ilyen lehet az a műanyagfaló „koktél", amelyet magyar kutatók fejlesztettek ki, továbbá az ételmaradékokat hasznosító és komposzttá alakító robot.

A Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó a visegrádi országok közös fenntartható fejlődéssel foglalkozó rendezvénye.



Az eseményt 2021. november 29. és december 5. között a Hungexpo területén rendezik meg.