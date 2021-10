Áder János: Két legyet üthetünk egy csapásra

Megosztás Tweet



A Kossuth Rádióban tíz héten keresztül, szerdánként beszélgetést hallhatnak Áder János köztársasági elnökkel a klímaváltozásról a közelgő Planet Budapest 2021 Fentarthatósági Expo kapcsán.

Budapesten tartják Közép-Európa legnagyobb fenntarthatósági rendezvényét a Hungexpo területén. Magyarország november 29. és december 5. között megrendezi a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expót és Világkiállítást, amely a megoldásokról fog szólni és világossá teszi, hogy a fenntarthatósági fordulat nemcsak egy kihívás, hanem egy gazdasági lehetőség is.

Fontos időszak, amelyben most élünk, hiszen most dől el, hogy pályát módosítunk-e

– mondta Áder János köztársasági elnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

2100-ig szoktak a közgazdászok, elemzők különböző előrejelzéseket készíteni. Míg Párizsban 1,5 fokos felmelegedést tűztünk ki, ez most már csak álom. Már 3 fokra kell számítani – húzta alá.

Áder János kiemelte, ha ezen a pályán megyünk tovább, akkor jelentős veszteségekkel kell számolni. Technológiai váltásra és innovációra van szükség. Józan gondolkodással megkímélhetjük magunkat.

A fenntartható fejlődést szolgáló technikák sok mindent takarnak. Az alap probléma, hogy a Föld népessége nő. Az új infrastruktúránál egészségügyi, oktatási, digitális és mezőgazdasági struktúrát is kell építenünk.

Emellett az áram tárolását és szállítását is meg kell oldani a mérnököknek, amely hatalmas kihívás. A vízre is nagy hangsúlyt kell fektetni. Természetes, hogy öntözni kell a mezőgazdasági termelés miatt, de nem mindegy, hogy hogyan osszuk be a vízlelőhelyeinket.

Izraelben hatod annyi vizet használnak fel az élelmiszerek termeléséhez, mint Európában a környező országokban. Tehát, a technológia megvan, csak el kell sajátítani. Ha pedig az öntözéses rendszerekhez napenergiát használunk fel, akkor két legyet üthetünk egy csapásra – fejtette ki Áder János.

Az államfő elmondta, napjaink egyik legnagyobb problémáját a műanyagszennyezést okozza. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, nemrég megalkottak egy műanyagfaló baktériumot, amely szinte felfalja a műanyagot.

Ezzel már én is találkoztam, láttam, hogy tényleg működik – emelte ki. Hozzátette, az okos térkő is kiemelkedő megoldása lehet a hatalmas mértékű műanyagszennyezésnek.

A biológiai szennyvíztisztítás városi megoldásban már működik. Magyarországon is vannak olyan városok, ahol ezeket már használják – mutatott rá.

Persze, nem csak az új technikák segíthetnek. Egyszerűen csak vissza kell kanyarodnunk azokhoz a technikákhoz, amelyeket már a múltban is használtak, és kombinálnunk kell a kettőt

– hívta fel a figyelmet.

Példaként említette azokat a házakat, amelyeket vályogból építettek, hiszen nyáron hűs benne lenni, télen pedig könnyű felfűteni.