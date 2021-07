Brüsszel is kezdi belátni: erős méhészet nélkül nincs erős agrárium

A beporzó rovarok kulcsfontosságúak a biológiai sokféleség megőrzése, a klímaváltozás elleni küzdelem és a mezőgazdasági termelés fenntartása miatt is. A méhészeti ágazat nélkül nincs erős agrárium. Tavaly nem volt jó évük a méhészeknek, idén azonban jobb a helyzet, még ha nehezen is indult a szezon a tavaszi fagyok miatt. A méhek védelmének érdekében pedig komoly törekvések vannak politikailag és az illetékesek részéről is nemzetközi szinten.