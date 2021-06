Felkutatják a kihaltnak vélt teknősfaj további példányait

A kihaltnak vélt nőstény teknőst a szigetcsoporthoz tartozó Fernandina-szigeten találták meg egy expedíció során 2019-ben, a sziget után a „Fernanda” nevet kapta az állat. A kutatók most azt tervezik, hogy át fogják vizsgálni a szigetet további teknősök után kutatva, hogy legyen esély a faj megmentésére – írta meg a ScienceAlert tudományos magazin.

A kutatók bíztak benne, hogy a korábban kihaltnak vélt Fernandina óriásteknős példányát találták meg, ezért a vérmintáját elküldték a Yale Egyetemre, hogy a genetikusok megbizonyosodhassanak arról, hogy az állat ehhez a fajhoz tartozik.

A Yale Egyetem kutatói Fernanda génjeit összehasonlították a Fernandina-szigeten 1906-ban leírt óriásteknős fajéval, és bebizonyították, hogy a megtalált nőstény a kihaltnak vélt faj képviselője.

„A Galápagos-szigetek egyik legnagyobb rejtélye volt a Fernandina-sziget óriásteknőse. A faj újrafelfedezése az utolsó pillanatban történt ahhoz, hogy megmenthető legyen. Sürgősen át kell vizsgálnunk a szigetet, hogy további teknősöket találjunk” – mondta el James Gibbs, aki a szigetek teknőseinek szakértője.

A kutatók remélik, hogy most elkerülhetik azt, ami a híres Lonesome (Magányos) George-dzsal történt, ami az utolsó példánya volt a Pinta-szigeteki teknősnek. Az az állat 2012-ben nagyjából 100 éves lehetett, amikor elpusztult, ezzel pedig a faj is kipusztult, annak ellenére, hogy megpróbálták szaporítani.

