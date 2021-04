Sikeres magyar innováció – középpontban a köztéri okospadok

A jellegzetes városi padok egyetlen funkciója, hogy megpihenjünk rajtuk, de a 21. századi napelemes, telefontöltős pad még azt is jelzi, hogy a maximális kapacitáshoz képest a levegő vízgőztartalma hány százalékot ért el. A fenntarthatóságot hirdető, vezeték nélküli hálózatot biztosító eszköz habár még hallgat a pad elnevezésre, az előkelő utcabútor kifejezés sokkal jobban illik rá.

A magyar fejlesztésű okospadok a városi környezet részeként ötvözik a modernitást a fenntarthatósággal.

A legfontosabb funkciója, hogy napelemmel működik, nem kell bekábelezni, akkumulátorok vannak benne. Az okospad wifi-hotspotként is működik, bárki rácsatlakozhat, feltöltheti a telefonját, okoseszközét. A pad mini időjárás-állomásként is működik, ami azt jelenti, hogy hőmérsékletet, légnyomást, páratartalmat, UV-indexet, légszennyezettséget mér – ismertette a különleges pad jellemzőit Gallai Máté, a Kuube napelemes okospadok egyik fejlesztője az M1 Kék bolygó című műsorában.

Mivel nem csatlakoznak elektromos hálózathoz, hanem a Nap energiáját használják fel, ezek a modern, innovatív lócák teljesen mobilak. A telepítés helyszíne szabadon megválasztható, az okospadok bárhol elhelyezhetők: hegytetőn, vízparton vagy éppen Békásmegyeren.

A váz, a fedőüveg és a töltésvezérlő elektronika is hazai gyártású. Az alumínium szerkezeti elemeket például Bicskén készítik. Az okospad gerincét az újrahasznosítható alumínium adja. A zárt szelvény a szakember kezében lassan, de biztosan paddá szelídül. Ennek a fémnek az előnye, hogy aránylag könnyű és tartós, és a korróziónak is ellenáll. A gyártás során arra is figyelmet fordítanak, hogy minél kisebb legyen a termék ökológiai lábnyoma.

„Ezeket a termékeket hosszú távra találtuk ki. Ragasztott, edzett üveg a teteje, alumínium zárt szelvény a szerkezete, úgyhogy meggyőződésünk, hogy legalább egy bő évtizedig vagy akár még tovább kell hogy szolgálja a felhasználók igényeit”

– mondta Mátray Gábor, a pad tervezője.

A pad a beépített telefontöltő funkciókon túl a mérete, illetve az ingyenes wifiszolgáltatás miatt igazi közösségszervező erővel bír, az okosvárosok fókuszpontjává válhat.

Az okospad a működése közben folyamatosan monitorozza környezetének változásait.

Az adatokat egy szervernek továbbítja, és azt is jelzi, hogy egy-egy adott napon hányan használták például az USB-töltőt, vagy éppen mennyien csatlakoztak a wifihálózatra.

A startup cég következő vállalkozása egy olyan zöld fallal, növényekkel ellátott a fővárosban megépíthető okosbuszmegálló lesz, ahol pluszfunkcióként a rendszer a napelemeken összegyűlt esővizet is képes majd tárolni, hogy később a szenzorok jelzései alapján automatikusan megöntözze a a növényeket.