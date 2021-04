Ezért fontos az invazív szúnyogfajok megfigyelése

Megosztás Tweet



Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont munkatársainak közreműködésével április 1-jén kezdte meg működését a www.szunyogmonitor.hu, aminek célja, hogy a lakosság bevonásával feltérképezzék az emberre veszélyes kórokozókat terjesztő, invazív szúnyogfajok hazai terjedését.

A koronavírus-járvány alatt mindenki találkozhatott olyan online felületekkel, amelyeken követhetjük a járvány alakulását, illetve a fenyegetettség fokát. Ezek segítik a lakosságot, hogy felmérjék a veszélyhelyzetet, valamint a döntéshozókat is abban, hogy megfelelő védelmi stratégiát dolgozzanak ki. Az ökológusok szerint azonban nem csak a koronavírus járvány fenyeget minket, új betegségekre is számítani kell.

Magyarországon összesen 50 őshonos csípőszúnyogfaj él, de az elmúlt tíz évben három új inváziós faj is érkezett hazánkba a klímaváltozás és a globális kereskedelem fokozódása következtében. Ezek egyik káros hatása, hogy különböző betegségek kórokozóit terjeszthetik, ezáltal egészségügyi fenyegetettséget jelentenek.

A nyugat-nílusi lázat okozó vírus már Magyarországon is évek óta problémákat okoz. A korábban nem jelen lévő fertőzést 2018-ban tömegesen mutatták ki hazánkban. A veszély mértékét mutatja, hogy az akkori 225 eset közül 15-en bele is haltak.

Az esetleges járványok megelőzésének első lépése, hogy a kutatók megismerjék, hogy az inváziós csípőszúnyogfajok az ország mely területein találhatók meg, milyen módon terjednek, mikor jelennek meg, továbbá hogy hordozzák-e a különböző betegségek kórokozóit.

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Ökológiai Kutatóközpontjának kutatói ezért hozták létre a Szúnyogmonitor projektet, amelynek weboldalán számos interaktív grafikonon és térképen láthatjuk a veszélyes fajok előfordulását. Az oldal legfőbb működési elve a közösségi tudomány (citizen science), amikor a lakosság is hozzájárul megfigyeléseivel a kutatáshoz.

Már tavaly is alkalmazták az ökológusok a módszert, idén pedig a weboldal korszerűbb felületet kapott. Most már időben is nyomon követhetők az inváziós szúnyogfajok elterjedésének és aktivitásának adatai. Egy további fejlesztés segítségével mobilapplikációs (MosquitoAlert) felületen keresztül is lehet fényképeket és egyéb információkat küldeni a kutatáshoz.

A Szúnyogmonitor ökológiai koncepciója az, hogy a probléma kezelése ne a járvány után történjen, hanem a megfelelő ökológiai diagnózis alapján, a járványt megelőzően tegyék meg a szükséges preventív lépéseket.

A hirado.hu kérdésére Garamszegi László Zsolt az ÖK Ökológiai és Botanikai Intézetének igazgatója, a Szúnyogmonitor vezető kutatója elmondta, hogy

a megjelent invazív fajok közül a japán bozótszúnyogról és a koreai szúnyogról a kutatók már tudják, hogy át is telel Magyarországon, de az ázsiai tigrisszúnyog esetében még sok a kérdőjel. Ezért is lenne fontos ismerni, hogy mikor és hol jelennek meg a veszélyes fajok.

A kutató szerint folyamatosan fontos a szúnyogok monitorozása, de április elejétől különösen. A szúnyogok egész évben előfordulhatnak, bár a legtöbb tojásként vészeli át a telet, egyes példányok felnőtt formában is áttelelnek épületekben, ezért bármikor lehet szúnyogot fogni. A kutatók számára a legfontosabb, hogy folyamatosan kapjanak információkat az egész ország területéről, mert ezek alapján tudják meghatározni, hogy az egyes fajok mettől meddig aktívak Magyarországon.

A címlapfotó illusztráció.