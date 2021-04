Ami eddig szemét volt, az értékes nyersanyag lehet

Megosztás Tweet



A tavaly februárban meghirdetett klímavédelmi akcióterv keretében a hazai hulladékgazdálkodás megreformálásán is dolgozik a kormány. Ennek része az új hulladékgazdálkodási törvény, amely központosítja a nagyvállalatok hulladékkezelését, szigorúbban szankcionálja az illegális szemétlerakást, és a csomagolóanyagok terén is átalakítja a piacot. A technológiai innovációknak köszönhetően növekedhet a műanyag palackok újrahasznosítási aránya – hangzott el az M1 Kék bolygó adásában.



A látogatók számának növekedésével megnőtt az erdőben megjelenő szemét mennyisége is. A tavalyi évben a Pilisi Parkerdő erdészei felmérték a Tisztítsuk meg az országot! program keretében az erdeinkben található szemét mennyiségét, ami több mint 5500 köbméternyi illegális hulladék volt.

Ezen a téren új időszámítás kezdődik, ugyanis az új hulladéktörvénynek köszönhetően szigorúbban büntetik a szemetelőket, miközben a szelektív hulladékgyűjtés rendszerét is hatékonyabbá teszik.

„Nagyon fontos, hogy a lakosság is támogassa ezeket a törekvéseket, olyan ösztönzők kerüljenek kialakításra, amelyek ezeket a szelekciókat lehetővé teszik” – hangsúlyozta Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára.

Jelenleg Magyarországon sokféleképpen kerül begyűjtésre a hulladék, és régiónként nagyok a különbségek. Az egyik probléma, hogy nem érjük el azt a mérethatékonyságot, ami alapján ezt az egész rendszert önfenntartóan lehetne működtetni – fogalmazott az államtitkár.

A piacnak fel kell készülnie arra, hogy az új törvény 2023-tól kötelezővé teszi az üveg- és műanyag palackok, valamint a fémdobozok visszaváltását.

Az ásványvíz- és üdítőipari ágazatban ez a két csomagolóanyag dominál. Ezeket jelenleg is újrahasznosítják, de még korántsem akkora hatékonysággal, mint amennyire a jövőben elvárás lesz.

„Nagyon sokszor ezekbe a szelektív kukákba is vagy a zsákokba is nem csak a PET palack megy be, hanem egyéb hulladék is bekerül. Akkor is lehet belőle egyéb műanyagterméket gyártani, de nem biztos, hogy élelmiszeripari minőségben. Ezért mondjuk azt, hogy a visszaváltási rendszer generálisan egy új dolgot hoz” – mondta Miklósvári Géza, a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség elnöke.

Méghozzá a körforgásos gazdaság jegyében.

A visszaváltási rendszer működtetésével ugyanis egy palack többször is új életre kel, és ez a folyamat akár egy cégen belül is megvalósulhat.

„Ha ez a visszagyűjtési rendszer jól működik, és a palackoknak mondjuk a 90 százaléka visszajön, és ha van egy olyan feldolgozó, amelyik valóban képes élelmiszeripari minőségben újrahasznosított granulátumot biztosítani, akkor ezek a cégek boldogan vállalják akár szerződésileg is természetesen, hogy ezt az újrahasznosított anyagot visszavásárolják, és ezt felhasználják az újabb gyártásban. Ez annyira igaz, hogy a cégek vállalták már azt, hogy 2025-ig, 30 százalékban ilyen újrahasznosított anyagokat tesznek a palackokba, és 2030-ra már legalább 50 százalékban. De van olyan cég, aki ennél többre is képes” – mondta Miklósvári.

Ez nem csak az ásványvíz- és üdítőiparnak jelent változást, hanem azoknak a piaci szereplőknek is, akik a hulladékok feldolgozásáért felelnek. Ezekre a kapacitásokra az egész hulladékiparnak szüksége lesz, Magyarországon erre több nemzetközi tapasztalattal rendelkező vállalat is készen áll.

„Az alumínium újrahasznosító kapacitásunk jelenleg 4 ezer tonna, amit bővíteni szeretnénk, a PET újrahasznosító kapacitásunk 20 ezer tonna, és az üveg újrahasznosító kapacitásunk közel 30 ezer tonna, és több anyagáram újrahasznosító infrastruktúrájának megvalósítását tervezzük” – erről Kolozsváry Dániel, a Veolia hulladékgazdálkodási üzletág igazgatója beszélt.

A cégnél most azon dolgoznak, hogy az üdítőipari cégek számára úgynevezett „food grade minőségű pet flake” alapanyagot gyártsanak, és pár hónapon belül ezt a legmagasabb színvonalú élelmiszer-biztonsági minőségi elvárást is teljesíteni tudják.

Most különösen fontos szempont a csomagolóanyagok környezetbarát újrafeldolgozásának és energetikai hasznosításának korszerűsítése.

Ennek egyik része, hogy a kormány júliustól betiltja az egyszer használatos műanyagokat is, a másik lényeges szempont azonban az, hogy a pandémia alatt megnövekedett ezeknek a csomagolóanyagoknak a szerepe, főként higiéniai okokból.

A címlapfotó illusztráció.