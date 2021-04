Kihalás fenyegeti a legritkább orangutánfajt

Megosztás Tweet



A tapanuli orangután, a Föld legsúlyosabban veszélyeztetett faja még közelebb lehet a kihaláshoz, mint azt korábban gondolták.

Az orangutánok most az indonéziai Észak-Szumátra Batang Toru hegységében élnek, ahol jelenleg az 1800-as évek végén elért élőhelyük kevesebb, mint 3 százalékát foglalják el – tudhattuk meg a LiveScience tudományos hírportál cikkéből.

Mára kevesebb mint nyolcszáz tapanuli orangután maradt Batang Toruban, a faj a kihalás szélén áll – derül ki a PLOS One folyóiratban január 4-én publikált tanulmányból.

Ha a felnőtt orangutánok több mint egy százalékát megölik, befogják vagy áttelepítik, akkor a tapanuli orangután lesz az első majomfaj, amely a modern időkben kihal

– mondta Erik Meijaard, a Borneo Futures természetvédelmi csoport alapítója.

A régió történelmi feljegyzésein alapuló tanulmány megállapította, hogy a majmokat a vadászok, valamint egykori élőhelyük széttöredezése terelte a Batang Toru hegységbe, ahol jelenleg is élnek.

A tapanuli orangután (Fotó: Wikipedia.org)

Ezzel a probléma az, hogy a majmoknak szükségük van némi térre, különböző területek közötti mozgásra – beleértve a sík területeket is –, hogy maximalizálni tudják túlélési esélyeiket. Ehelyett most olyan hegyvidéki részen élnek, ahol a túlélési esélyeik igencsak alacsonyak.

Ezenfelül egy másik tényező is veszélyeztetheti az állatok mostani élőhelyét, ugyanis a tervek szerint egy új vízerőmű épül, a Batang Toru folyón.

A 122 hektáros erőmű megakadályozná a tapanuli orangutánok több alcsoportjának összekeveredését, ami beltenyészethez vezethet, és korlátozhatja a fajok genetikai sokféleségét.

A koronavírus-járvány miatt a kivitelező cég felfüggesztette az erőmű építését, és az is hátráltatja a munkát, hogy a projekt elvesztette a Bank of China kulcsfontosságú finanszírozását is, így az építkezés több évig is szünetelhet.

A tanulmány szerzői azt szeretnék, ha az erőmű fejlesztői, a kormány, a Természetvédelmi Világszövetség és szumátrai orangutánokat védő program munkatársai kihasználnák ezt a szünetet egy független vizsgálat megkezdésére az orangutánok fenyegetettségének felmérésére.

Korábban a kivitelező cég arra a következtetésre jutott, hogy a vízerőmű nem veszélyezteti a majmok élőhelyét, de a Természetvédelmi Világszövetség ezután közzétette saját jelentését, amelyben vitatta az értékelést.

Címlapfotó: Wikipedia.org