Nincs „ingyen ebéd” – Áder János podcastja (11. rész)

Áder János köztársasági elnök Kék Bolygó című podcastjának 11. részében Ürge-Vorsatz Diána klímakutatóval, a Nobel-békedíjjal elismert Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) tagjával, a CEU professzorával beszélgetett az IPCC szükségességéről, az objektív tudományról és a teremtett világ védelméről.

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testületet, röviden az IPCC-t 2007-ben megosztott béke-Nobel-díjjal tüntették ki, azóta mindent, ahogyan az IPCC működik, már több témakörben és nemzeti szinten is lemásolták, hiszen nagyon különleges a működési formája, részben ezzel is érdemelte ki a rangos elismerést – fogalmazott Ürge-Vorsatz Diána.

Az éghajlatváltozás nagyon komplex terület, sokszor halljuk, hogy nincs is, de arról is megoszlanak a vélemények, hogy az ember okozza vagy sem. Vannak olyan felvetések, hogy eddig is volt klímaváltozás, akkor most miért aggódunk emiatt?

A megoldások terén is sok kérdés vetődik fel:

Lehet-e 2050-re klímasemlegesnek lenni? Ha igen, hogy? Az atomenergia a jó vagy a megújuló energia? Erdőket kell telepíteni vagy sem?

Nagyon sok tudományos eredmény van és nagyon nehéz eligazodni köztük – fogalmazott a klímakutató.

Hozzátette: a kérdések mögött gazdasági érdekek is meghúzódnak, nehéz elválasztani, hogy mi a ténylegesen „objektív tudomány”. Ennek a komplexitásnak a felismerésére született az IPCC, hogy összehozzák a tudósokat, és ebből a rengeteg, szerteágazó tudományos eredményből konszenzust tudjanak elérni. Ezt a döntéshozókkal együtt készítik, ami miatt a jelentések nemcsak a polcra kerülnek porosodni, hanem történelmi jelentőségű döntések születnek utánuk.

