Nem csak a szakemberek, mi is tehetünk a békák megmentéséért

Márciusban, az időjárás enyhülésekor megkezdik a kétéltűek a vonulásukat a telelőhelyekről a szaporodóhelyek felé. A vándorlás során nagy veszélynek vannak kitéve a közlekedő járművek miatt, a békaterelőkkel és alagutakkal azonban ezt jelentősen csökkenteni lehet.Kis odafigyeléssel mi is tehetünk azért, hogy a nagyon hasznos állatok megmeneküljenek a rájuk leselkedő veszélyektől.

A kétéltűek közé tartozó békáknak – még az életük jelentős részét a szárazföldön töltő fajoknak is – vízre van szükségük a szaporodáshoz, a peterakáshoz és az ebihalak akár két hónapot is meghaladó fejlődéséhez. Ezért tél végén, tavasz elején a békák tömegesen indulnak meg a tavak, csatornák felé, miközben az úthálózaton ezres nagyságrendben esnek áldozatául a gépjárműforgalomnak.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén több helyen is békaterelők vannak az utak mentén, amelyek megakadályozzák, hogy a kétéltűek feljussanak az útra. A biztonságos átkelésüket pedig az aszfaltba épített átjárók, alagutak segítik. Ezek az elemek azonban az év során berakódnak talajjal, ki kell őket takarítani, hogy biztonságos terelőrendszer várja a békákat – az ezzel kapcsolatos munkáról számolt be a Kiskunsági Nemzeti Park.

A munkát önkéntes tűzoltók is segítették tartálykocsival és szivattyúval, így a nemzeti park kollégái jóval egyszerűbben és hatékonyabban tudták kitisztítani az alagutak rácsos elemeit. Ezeket a békaátjárókat a következő fajok használják: pettyes gőte, dunai gőte, vöröshasú unka, barna ásóbéka, barna varangy, zöld varangy, zöld levelibéka.

Azonban nem csak a közlekedési járművek jelentenek veszélyt a kétéltűekre, a Magyar Madártani Egyesület erről készített egy összeállítást.

Számos faj tévedhet be az otthonaink pincéjébe, vagy eshet be a vízóraaknákba, ahol végleg csapdába kerülhetnek. Ezért jelentősen hozzájárulhatunk a települések biológiai sokféleségének védelméhez, ha március második felétől augusztus végéig néhány alkalommal megnézzük a pincéket, vízóraaknákat, és kimentjük onnan a bajba jutott kétéltűeket.

A békákat, még a varangyokat is nyugodtan megfoghatjuk akár puszta kézzel is, de ha ezt nem szeretnénk, használhatunk rongyot, munkavédelmi vagy gumikesztyűt is (Fotó: MTI/Komka Péter)