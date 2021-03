Élelmiszerhulládékból repülőgépüzemanyag? Már ez is lehetséges.

Jelenleg világszerte gyártanak energiát az élelmiszerhulladékból, nagyrészt metángáz formájában. Azonban azzal, hogy az ételhulladékot, hogyan lehet paraffinszerű anyaggá alakítani, amellyel repülők is üzemelhetnek eddig még nem igazán kísérletezett senki. Most viszont egy amerikai kutatócsoport ezzel is megpróbálkozott.