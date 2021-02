Hamar megtérülnek és évtizedekig kitartanak a napelemes rendszerek

Megosztás Tweet



Egyre nagyobb teljesítményű napelemeket építenek be a magyar háztartások, az állami támogatás is segíti a környezetbarát technológia terjedését.

Az elmúlt években robbanásszerűen nőtt a napenergia hasznosítása Magyarországon. A technológia elterjedésének két fő lába van.

Egyrészt számos helyen épülnek ipari méretű naperőművek, amelyek akár teljes települések energiaszükségletét is képesek fedezni. Tavaly már voltak olyan napsütéses napok, amikor a naperőművek két atomerőműnyi blokknak megfelelő villamos energiát termeltek a hálózatra. Április közepén például az összes villamos energia 22 százaléka egy órán keresztül tisztán megújuló energiából származott. Ebben a szegmensben is nagy fejlődés várható, a tervek szerint 2030-ra a beépített napenergia-termelő kapacitásokat a hatszorosára növeli Magyarország.

Magyarországon egyre nagyobb szerepet játszik a napenergia. Győrben 2020. október 7-én adták át Európa legnagyobb tetőn kialakított napelemparkját az Audi Hungaria Zrt. logisztikai központjában. A rendszer közel ötezer háztartás éves energiaszükségletét termeli meg, és hozzájárul, hogy több mint ötezer tonnával kevesebb károsanyag kerüljön a levegőbe (Fotó: MTI/Audi Hungaria)

Másrészt robbanásszerűen szaporodnak a napelemek középületek, családi házak tetején és udvarokon is – ezek az úgynevezett házi napelemes rendszerek, amelyek egy-egy ingatlan energiaszükségletét fedezik. A kormányzati támogatásoknak is köszönhetően egy jó rendszer hat–nyolc éven belül megtérülhet, és 30–35 évig is képes energiát termelni.

Az elmúlt években duplájára nőtt ezeknek a telepített házi napelemes rendszereknek a mérete

– derült most ki a Huawei Technologies Hungary napelemes üzletágának adataiból.

A vállalat jelezte: a háztartások korábban elsősorban a villanyfogyasztást fedezték a napelemmel, most viszont már tudatosan sokkal nagyobb energiaigényre terveznek, a fűtést, klímát vagy az autó töltését is megújuló energiával szeretnék megoldani.

A cég közleménye szerint a legtöbb háztartásban a jelenlegi igények szerint egy 4-5 kilowattos (kW) rendszer is elég lenne az áramfogyasztás kiváltására, ugyanakkor tavaly már az ennél jóval nagyobb, 6, 8, illetve 10 kW-os inverterek voltak a legkeresettebbek. A fogyasztók a nagyobb teljesítményű, tudású, és a későbbiekben bővíthető napelemes rendszereket keresik. Egy 10 kW-os inverterrel szerelt rendszerrel például egy háztartás teljes áramfogyasztásának és elektromos fűtésének kiváltása megoldható.

Az ennél nagyobb rendszerek segítségével pedig már lehetséges, hogy az ingatlanban minden villanyról működjön, a fűtés, a hűtés, a vízmelegítés, akár egy elektromos autó töltése is. A vállalat szerint a következő időszakban egyre jobban elterjednek az energiatárolóval is felszerelt hibrid rendszerek, melyek a napközben megtermelt, de fel nem használt energiát nem a hálózatba táplálják vissza, hanem egy külső akkumulátorba, így az akár éjszaka is felhasználható.

A Váraljai Ősziék Szociális Intézmény. A közintézmények esetében is jelentősen lehet csökkenteni a fenntartási költségeket napelemek telepítésével (Fotó: MTI/Sóki Tamás)

A napelemes technológiák elterjedéséhez kormányzati támogatások is szükségesek. Ennek egyik fontos oka, hogy a napenergiát hasznosító rendszerek ingadozva termelik az energiát, ezért komoly villamosenergia-rendszer hálózati fejlesztésekre is szükség van ahhoz, hogy az ország villamosenergia-ellátása stabil maradhasson azzal párhuzamosan, ahogyan nő a napenergia részaránya.

Az utóbbi időben is folyamatosan jelentek meg a pályázati lehetőségek, ráadásul az otthonfelújítási program is segítheti a napelemek terjedését, hiszen ilyen fejlesztésekre is lehet kérni ennek keretében támogatást.