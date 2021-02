Új tantárgy választható a középiskolákban

Megosztás Tweet



Az Áder János köztársasági elnök által létrehozott Kék Bolygó Alapítvány támogatásával elkészült az első, 9–10 osztályosoknak szóló tankönyvcsomag. A tervek szerint a tankönyvek a jövőben több korosztálynak is készülnének, mert a környezettudatossághoz szükséges ismeretek elsajátítását a gyerekek játszva tanulhatják meg – hangzott el az M1 Kék bolygó című műsorában.



Ősztől a fenntarthatóság is választható tantárgy lehet azokban a középiskolákban, amelyek most, februárban a tanrendjükbe illesztik.

Bár a budakeszi Széchenyi István Általános Iskolában a tárgy felvételére még nincs lehetőség, már most is nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelésre. A szelektív hulladék-, papír- és elemgyűjtés, de még az iskola körüli zöldítési programok is részét képezik a diákok mindennapi életének.

Most a 9–10. évfolyamos gyerekeknek készült el az első fenntarthatóságról szóló tanegységcsomag. Az ötletgazda az a nonprofit vállalkozás, amely évek óta szervezi az országosan elismert Fenntarthatósági témahetet.

„Sok iskolával beszélve és sok programot megtartva azt láttuk, hogy nincs fenntarthatósági tankönyv, taneszköz csomag,

ami elérhető lenne, és itt fogalmazódott meg az ötlet, hogy jó lenne egy ilyen” – mondta Matolcsy Miklós , a Pontvelem Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

A megvalósításban az Áder János köztársasági elnök által alapított Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány is fontos szerepet játszott. A két szervezet már több éve működik együtt a fenntarthatósági programok kapcsán.

„Az mégsem járja, hogy az év 52 hetéből csak egy hetet foglalkozunk tematikusan a fenntarthatósággal. Ezért közösen fejlesztettünk és elkészítettünk egy fenntarthatósági tankönyvet, illetve az ahhoz tartozó különböző oktatási segédanyagokat” – magyarázta Krakkó Ákos a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kommunikációs vezetője.

Itt nem csak egy tankönyvről beszélünk, hanem egy taneszköz csomag fejlesztésről. Ami az egész hátterét biztosító kerettantervből, egy tankönyvből, egy munkafüzetből és egy pedagógusoknak szóló módszertani útmutatóból áll. Az egész mellé pedig egy e-learninges anyagot is fejlesztünk, egy 30 órás akkreditált pedagógus képzéssel

– magyarázta Matolcsy.

A heti egy órában oktatható tananyag összefoglalja a gyerekek eddigi ismereteit, és kiegészíti azokat illetve rávilágít az összefüggésekre is.

A tankönyv fókuszába a környezeti fenntarthatóságot helyeztük,

de társadalmi, gazdasági fenntarthatóság kérdéseit is beemeltük a tankönyvbe. Megjelenik a divat, a fogyasztás, az egészség és az egészségvédelem – részletezte.

A környezeti nevelést már egészen kis korban érdemes elkezdeni, ezért a tankönyv készítői azt tervezik, hogy folyamatosan bővítik a tanegységcsomagot.

„A következő a 11-12-es szintén középiskolás korosztály lesz. Ennek a munkái most kezdődnek el. Amikor ezzel végeztünk, akkor indulunk a 7-8., 5-6. korosztály felé” – tette hozzá.

Az iskolákat segítve, a szülők is sokat tehetnek,

hiszen a legkisebbek játszva sajátítják el a környezettudatossághoz szükséges ismereteket.

A címlapfotó illusztráció.