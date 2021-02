Most először sikerült a korallokat mesterségesen szexuális szaporodásra bírni

Megosztás Tweet



Az új eljárás segíthet megmenteni a korallzátonyok gerincét adó, lassan növő fajokat.

A korallok, vagy virágállatok a medúzákkal együtt a csalánozók törzsébe tartozó tengeri állatok. A trópusi óceánokban élő korallok kalcium-karbonátot kiválasztva hozzák létre szilárd vázukat, amik felépítik a korallzátonyokat.

Ezek a Föld legnagyobb fajgazdagságú élőhelyei közé tartoznak, azonban hosszú ideje hallani arról, hogy veszélyben vannak. Az 1960-as évek óta például a floridai korallzátony elvesztette a koralljainak 90 százalékát, az ausztrál Nagy-Korallzátony pedig az 50 százalékát. A különböző betegségek és az óceán hőmérsékletének és savasságának növekedése együttesen veszélyeztetik a csodálatos élőhelyeket.

A korallzátonyok a Föld legnagyobb fajgazdagságú élőhelyei közé tartoznak, azonban veszélyben vannak (Fotó: Wikipédia)

Eddig a zátonyok megvédése és helyreállítása csak részleges eredményeket hozott. Most azonban a kutatóknak egy új technológia segítségével sikerült öt év alatt elérniük, hogy a természetbe visszatelepített korallok szaporodóképesek legyenek. Ez természetesen úton évtizedekig is eltarthat, úgyhogy a mostani eredmény reményt ad a világ egyik legveszélyeztetettebb élőhelytípusának megmentésére – számolt be a The Scientist tudományos magazin.

Korábban nem igazán tekintették a korallok visszatelepítését hatékony módszernek, azonban mára több száz tanulmány született a különböző visszatelepítési eljárásokról. Eddig jellemzően azonban aszexuális szaporítással értek el eredményeket, az elágazó korallfajokat darabokra szedték, és így telepítették őket szét a korallzátonyokon.

Ezek a szaporítási módszerek a korallzátonyok gerincét adó lassú növekedésű fajokkal eddig még nem voltak sikeresek.

Az eredmények értékeléséhez fontos tudni, hogy a korallok kétféleképpen szaporodhatnak. Az ivartalan szaporodás során bimbózással új korallpolipok keletkeznek. Az ivaros szaporodás esetében viszont a korallpolipok spermiumot és ivarsejtet lövellnek ki. A megtermékenyített petékből létrejövő lárvák pedig letelepednek és új kolóniákat alkotnak.

A kutatók most egy lassan növő fajt, a csillagkorallt szaporították sikeresen, ez a faj pedig segíthet a floridai korallzátony alapjainak megvédésében. Korábban ezen a területen már nem működött a szexuális reprodukciója a koralloknak, és a betegségek is megtizedelték az állományukat.

Ezért az elmúlt tíz évben a kutatók több mint százezer, gyorsan és lassan növő korallkolóniát telepítettek ki a természetbe. Megpróbáltak ráadásul a betegségeknek és az óceán melegedésének, savasodásának jobban ellenálló őshonos fajokat is használni. Az egyik fontos céljuk az volt, hogy a lehető leggyorsabban elérjék, hogy a kitelepített fajok minél hamarabb szaporodjanak.

A sikert úgy érték el a csillagkorallal, hogy apró, egy centiméternél kisebb átmérőjű darabokra szedték őket, és több hónapig Floridában egy „óvodában” nevelték őket. Amikor elérték a részek a három centiméteres nagyságot, akkor egymáshoz közel, de elkülönülve kiültették őket a zátonyokra. Ezek később összenőttek, és élő burokkal vonták be a korábban halott korallzátonyt. A két-három év alatt így létrejövő 15–30 centiméter átmérőjű koralltelepek nem tűnnek nagynak, de így is ötvenszer gyorsabban nőttek meg ekkorára, mint természetes módon.

A méret pedig kritikus fontosságú, mivel a korallok esetében a szexuális érettség nem korfüggő, hanem méretfüggő.

A csillagkoralloknak el kell érniük a 10–30 centimétert, hogy képesek legyenek szaporodni, ez normál esetben évtizedekbe telhet, tehát az, hogy a néhány éve kitelepített kolóniák már képesek szexuálisan szaporodni, fontos eredmény.

A korallok hermafroditák, hím- és női ivarsejteket is termelnek, amiket évente általában csak egyszer bocsátanak ki a vízbe, hogy a közelben lévő fajtársakkal szaporodjanak. Ráadásul ezt a folyamatot akár egy hurrikán, akár egy betegség is megzavarhatja, ezért is volt a kutatók számára siker, amikor a mesterségesen kitelepített kolóniák a természetes telepekkel szinkronban bocsátották ki az ivarsejtjeiket.

Ezeket a spermiumokat és ikrákat pedig össze is lehet gyűjteni. A laboratóriumokban belőlük új, genetikailag változékony, ellenálló korallokat tudnak létrehozni. Majd az új korallokat újra ki lehet telepíteni a sérülékeny élőhelyekre.

A korallzátonyok még mindig nagy veszélyben vannak, ezt jól mutatja, hogy Ausztáliában egy nagy biobankban tárolnák el a különböző korallfajokat. Számos kihívás áll még a kutatók előtt, de a mostani eredmény azért reményt keltő. A kutatók reményei szerint a laboratóriumban nevelt egészséges korallokkal sikerül újra benépesíteni a világszerte károsodott koralltelepeket.

