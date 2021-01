Az ájtatos manó vérengzőbb, mint gondoltuk

Megosztás Tweet



A női imádkozó sáskák híresek arról, hogy párzás közben vagy után megtámadják és kannibalizálják a hímeket. Kutatók nemrégiben kiderítették, hogy a hímek nem mindig játszanak alárendelt szerepet a rovarok találkozásakor.

Az imádkozó sáskák nőstényei híresek a kannibalizmusukról, sokszor megeszik párjukat, miután párosodtak vele. Néha már az aktus közben is nekilátnak a lakmározásnak. Most azonban az új-zélandi Auckland Egyetem kutatói bizonyítékokat találtak arra, hogy a hímek is sokszor támadnak, ha találkozik két különböző nemű rovar. Számukra ráadásul nagyobb tétje is van a küzdelemnek, a győzelem sikeres párosodáshoz vezet, a vereség viszont a biztos halálhoz – számolt be erről most a New Scientist tudományos magazin.

Az imádkozó sáskáknak egy Dél-Afrikában őshonos faját laboratóriumban figyelték meg. 52 pár vizsgálatakor azt találták, hogy már 12 órán belül több mint a felük harcolt egymással. Ezeket a küzdelmeket pedig mindig a hímek kezdték, megpróbálták lefogni a nőstényeket.

24 óra után pedig vagy párosodtak, vagy a hím a nőstény táplálékává vált.

Az eredményt az határozta meg, hogy az első 12 órában ki nyerte a párbajt. Ha a nőstény nyert, akkor minden esetben elfogyasztotta a hímet, de ha a küzdelemben alulmaradt, akkor a hím jutalma általában a párzás volt.

A megfigyelt küzdelmek közül ráadásul négy esetben a hímek nagyon komolyan megsebezték a nőstényeket az egyébként a táplálékuk elejtésére szolgáló karmaikkal.

A küzdelmeket mindig a hímek kezdeményezték, és erőszakos birkózást folytattak, amelyek során minden nem megpróbálta elsőként leszögezni a másikat. A kutatók szerint a hímek erőszakkal próbálták ösztönözni a nőstényeket a párzásra.

Az imádkozó sáskák veszélyes karmaikat nem csak a táplálékuk elejtésére használják, azok a párzáskor is fontos szerepet játszanak (Fotó: MTI/Czimbal Gyula)

A címlapfotó illusztráció.