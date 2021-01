Láthatóvá teszi a láthatatlan vízfogyasztást

Megosztás Tweet



Popovics Kinga és Guthy Máté csapata, az IWI célul tűzte ki, hogy felhívja a figyelmet arra, hány liter víz szükséges ahhoz, hogy egy adott termék elkészülhessen. A műsor felvételekor éppen egy versenyre készített videót szerkesztettek. A rövidfilm a víz jövőbeli jelentőségét érzékelteti.

„Elképzeltünk egy 2050-ben játszódó randevút, ahol a víz már akkora hiánycikk, hogy azt viszek a lánynak virág helyett. Ez egy picit utópisztikusnak tűnhet. Tényleg nagy a probléma, és szerettünk volna erre rájátszani, és nagyon erősen bemutatni, és amúgy egy olyan megoldást szeretnénk találni, amivel nyilván mindez elkerülhető” – mondta Guthy Máté, az IWI ötletgazdája az M1 Kék bolygó című műsorában.

A probléma tényleg hatalmas, ezért is figyelmeztet évek óta Áder János köztársasági elnök a közelgő vízválságra.

„A továbbiakban már nem vehetjük természetesnek, hogy van vizünk. Az egyéneknek, a közösségeknek, vállalatoknak, városoknak és országoknak jobban meg kell érteniük, hogy milyen szerepet tölt be a víz, milyen sokféle értékkel bír, és hogyan kell vele bánnunk” – hangsúlyozta Áder János a 2019-es Budapesti Víz Világtalálkozó rendezvényén.

Popovics Kinga és Guthy Máté, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatói az IWI ötletgazdái. A projekt tavaly a Red Bull Basement University verseny hazai fordulóját megnyerte, majd decemberben a nemzetközi, négyezer fős mezőny legjobb tíz versenyzője közé is bejutott.

Az IWI az Invisible Water Index rövidítése. Ahogy a neve is mutatja, mi egy víztakarékossági indexet szeretnénk létrehozni. Mint ahogy a hűtőszekrényeken, különböző elektronikai eszközökön is látunk energiatakarékossági megjelöléseket, mint például A++, A, A+ stb. Valami ilyesmit szeretnénk elérni, főként az élelmiszeripari termékeknél és a ruhaipari termékeknél, egyelőre kezdetben csak úgy, hogy olyan termékeknek adnánk egy jelölést vagy matricát, amelyek gyártásánál víztakarékos technológiát használnak, és ezzel is tesznek a gyártók a fenntartható fejlődésért – mondta Popovics Kinga, az IWI ötletgazdája.

Az IWI előnyt szeretne nyújtani azoknak a vállalatoknak, amelyek környezettudatosan készítik el a termékeiket.

Az előző gondolatmenetéhez még hozzátette, hogy a láthatatlan vízfogyasztás a világ összes vízfogyasztásának nagyjából 89 százalékát képezi, szemben a 11 százalékkal, ami a háztartási vízfogyasztásé. Majdnem kilencszer nagyobb a láthatatlan vízfogyasztás, mint a háztartási vízfogyasztás, csak sokkal kevesebb szó esik róla. Ez az a vízfogyasztás, amit az ipar és a mezőgazdaság használ fel a termékeik előállítására, csomagolására, hogy a termék eljusson a vetőmagtól a vásárlóig.

A műsorban látható plakátokat a csapat a 2020-as Aquatlon ötletversenyre készítette, amelyet aztán meg is nyert. Minden palack 140 liter vizet szimbolizál.

Egy farmernadrág vízköltsége például 14 ezer liter. Lássuk, ez miből adódik össze!

„Nyilván van a mezőgazdasági költség, tehát ki kell termelni a farmer alapanyagát. Ez adott esetben len, pamut, attól függ, hogy mi a fő alapanyaga a farmernadrágnak. Ez egy nagyon nagy vízköltség, viszont például nagyon sok vízbe kerül, hogy a farmer a mosott hatást érje el, a koptatott vintage hatást, ami ugye mostanában divatos, ez egy kifejezetten nagy költség lehet. És akkor még beszélhetünk a csomagolásról, a szállításról, ezek mind összeadódnak” – ismertette Popovics Kinga.

A kávé előállításának vízigénye is sokakat meglephet.

Egy csészényi előállítása körülbelül 140 liter vizet igényel.

Nem beszélve a hamburgerről, amelynek a vízlábnyoma körülbelül 4 ezer liter. Az IWI csapata most egy weboldalt készít, és egy applikációt is tervez, amely a vásárlókat gyorsan, egyszerűen tájékoztatja arról, hogy az általuk kiválasztott termék előállítása mennyire volt vízpazarló.



