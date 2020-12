Fontoljuk meg, mennyi ruhát vásárolunk

Megosztás Tweet



A divatipar az egyik legnagyobb környezetszennyező a világon. Érdemes megfontolni, mennyi ruhát vásárolunk. Ha valóban féltjük a Földünket, a természetet, a klímánkat, akkor ideje a beszéd helyett cselekedni.



„Nincs egy ruhám se, amit felvehetnék!” – hányszor mondtuk már ki ezt a mondatot. De tényleg így van? A számok azt mutatják, hogy világszerte elképesztő mennyiségű ruha kerül a boltokba, majd a szekrényekbe.

Négyszer annyi ruhát gyártunk és vásárolunk, mint húsz évvel ezelőtt.

Tízmilliárd ruhadarab került legyártásra világszinten 2019-ben – mondta Szentesi Réka fenntarthatósági szakértő az M1 Kék bolygó című műsorában.

A textilgyártás ezzel az egyik legkörnyezetszennyezőbb iparág, mert a napjainkban gyártott ruhák többségének mindössze egy-két év az átlagos élettartama.

A tömegtermelésben gyártott termékek nem felelnek meg a hosszú távú elvárásoknak. Gyakran szándékosan építik bele a termékekbe a fizikai kopást, hogy ezzel generálják az újabb fogyasztást. Ráadásul a divatnak van egy morális kopása, elévülése is – magyarázta.

Ami pedig kimegy a divatból, az hamarosan a szemétben végzi: ez újabb problémát okoz.

Átlagosan, fejenként hat–tíz kilogramm textilhulladék keletkezik, mi ennek mindössze az egy tizedét hasznosítjuk újra, vagy adjuk le gyűjtőpontokra. Pedig a körforgásos gazdaságra való átállás a textilipar szempontjából is fontos – mondta Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára.

Vásárlási szokásaink megváltoztatásával mi, fogyasztók is támogathatjuk ezt a célt,

mert a kereslet a fenntartható darabok készítését követelheti meg a tervezőktől.

Megjelent egy új célközönség, amely tudatos szeretne lenni. Így a dizájnereknek is figyelembe kell venniük, hogy ki tudják elégíteni ezt az igényt. Az ipar is a fenntarthatóság irányába halad, sok fast fashion márka is tett már lépéseket afelé, hogy működésüket átvariálják – hangsúlyozta a szakértő.

Ugyancsak környezettudatos és manapság újra népszerű döntés, ha megunt ruháinkat átalakíttatjuk vagy megjavíttatjuk.

Régi, bő szabású ruháinkat átszabhatjuk egy modernebb fazonra, ezzel újrahasznosítva azt. Ahhoz, hogy egy anyag több évig bírja az igénybevételt, fontos, hogy megfelelően kezeljük – hívta fel a figyelmet Gál József férfiszabó.

Hozzátette, ha a ruhákban található, kezelési útmutatóra, címkére odafigyelünk, és ennek megfelelően tisztítjuk a ruháinkat, akkor jelentősen meghosszabbíthatjuk az élettartamukat.

Egy ruha „életébe” így akár több tulajdonos is beleférhet. A használt ruhákat árusító boltokban pedig igazi kincsekre bukkanhatunk.

A környezettudatosság a tervezőasztalnál is jelen van, és ez a jövőben várhatóan még inkább gyakorlattá válik.

Merjünk kísérletezni, hordjunk vintage darabokat tervezői termékekkel, és a lényeg az, hogy megtaláljuk a saját egyéniségünket, és jól érezzük magunkat.

Jól összeválogatott ruhatár birtokában nem lesz szükségünk arra, hogy évente selejtezzünk csak azért, mert a tavalyi nadrág vagy cipő kiment a divatból.

A címlapfotó illusztráció.