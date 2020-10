A világ legnagyobb olajkatasztrófája fenyeget a Karib-tengeren

Helyi politikusok és környezetvédelmi aktivisták szerint a Nabarima tankhajó körülbelül 1,3 millió hordó (80 millió liter) nyersolajat szállít – ez az ötszöröse annak, amennyit az 1989-ben léket kapott, és ezzel súlyos környezeti katasztrófát okozó Exxon Valdez olajtanker szállított.

– számolt be a kanadai CBS News.

Así estaba hoy el Nabarima, el barco con más de un millón de barriles de petróleo en el Golfo de Paria. Las fotos son de la ONG Fishermen and Friends of the sea, de Trinidad y Tobago. Un grave conflicto político y ambiental que espera solución y enciende las alarmas pic.twitter.com/SD4P1KzLxQ

— Imagínate tú (@EduardoMonzn) October 17, 2020