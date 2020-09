Visszaszámláló órát helyeztek ki klímaaktivisták New York központjában

A hatalmas digitális kijelzőn jelenleg az látható, hogy a mostani károsanyag-kibocsátási szint fenntartása mellett hét év és 102 nap van hátra addig, hogy elérje a 1,5 Celsius-fokot a Föld légkörének felmelegedése az iparosodás előtti mértékhez képest.

BREAKING: NYC just turned the giant Union Square clock into a #ClimateClock to hold governments and corporations accountable. We have 7 years and 102 days to dramatically reduce carbon emissions. Let’s do this! https://t.co/m2JSk0wpkB #ActInTime #GreenNewDeal #ClimateWeekNYC pic.twitter.com/qjUNR4h4Op

— TheClimateClock (@theclimateclock) September 19, 2020