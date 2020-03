Műanyagevő hernyók segíthetnek a környezetszennyezés csökkentésében

A kutatók még 2017-ben fedezték fel, hogy a kis viaszmoly lárvái segíthetnek a bolygó egyik legégetőbb problémájának megoldásában, a műanyagszennyezésben – olvasható a CNN cikkében.

This caterpillar could potentially help solve one of the world’s most pressing environmental problems: plastic waste. It can chomp through plastic — even polyethylene, a common and non-biodegradable plastic currently clogging up landfills and seas. https://t.co/YSU4vCmmbL

— CNN International (@cnni) March 7, 2020