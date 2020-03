Meglepő állatokat is felvett a Duna-Dráva Nemzeti Park vadkamerája - FOTÓK

Projekt keretén belül mozgásérzékelő kamerát helyezett ki a Duna-Dráva Nemzeti Park egy Drávaszentes közeli védett területrészre. A kamera továbbra is gyűjti az adatokat, főként az emlősökre koncentrálva – írta közösségi oldalán a nemzeti park.

Hozzátéve, hogy a kamerát sikerült egy olyan ösvényre helyezni, ahol sok ragadozó faj jár. A korábban jelzett vadmacska után róka, borz, nyuszt, és igazi meglepetésként vidra és aranysakál is feltűnt egy-egy fotón.

„A felvételekből bebizonyosodott, hogy ezeket az erdei utakat több különböző faj is rendszeresen használja. A további megfigyeléssel most arra keressük a választ, hogy ezek a fajok vajon a szaporodási időszakban is itt tartózkodnak-e, és hogy a későbbiekben kölykeikkel együtt is megfigyelhetjük-e őket” – olvasható a bejegyzésben.