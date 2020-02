Jelentős támogatást kapnak az energiahatékony megoldások

Építésnél, vásárlásnál és felújításnál is nagyobb figyelmet és támogatást kapnak az energiahatékony megoldások.

Jelenleg is futnak olyan gazdasági és innovációs operatív programok, amelyek segítségével nulla százalékos hitelhez juthatnak azok, akik épület felújításba vagy energiakorszerűsítésbe fognak.

„Ez a hitel nagyon népszerű, így az elérhető források felét már felhasználtuk, majdnem 50 milliárd forintnyi olyan támogatás, illetve hitel került kihelyezésre, ami ezt a nulla százalékos kamatot tudja kínálni az egyéni fogyasztóknak” – mondta Kaderják Péter energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár az M1 Kék bolygó című műsorában.

Szigorodnak az energetikára vonatkozó előírások

Idén szigorodtak, 2021-től pedig még szigorúbbak lesznek az ingatlanenergetikára vonatkozó előírások Magyarországon. A hatékony energiafogyasztás egyebek mellett a klímaváltozás kordában tartása miatt is fontos.

Gali András építészmérnök elmondta, hogy uniós direktíva alapján, Magyarország több lépcsőben vezeti be az ingatlanokra vonatkozó közel nulla energiaigény szabályozási környezetét. 2021-től már csak ennek az előírásnak megfelelő épületek épülhetnek.

Már tavaly is bizonyos épületszerkezetekre vonatkoztak ezek a szabályok, ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy például nem építhettek be akármilyen ablakot vagy kazánt. Ezeknek az előírásoknak meg kell felelni már idén is.



Magyarországon 2021-től kizárólag olyan új épületek kaphatnak zöld utat, amelyek megfelelnek a BB energetikai besorolás feltételeinek. A BB besorolás a közel nulla energiaigény követelmény szintjének megfelelő szintet jelenti.

„Nem csak magára az energetikai besorolásra kell fókuszálni, hanem arra is, hogy milyen energetikai szinten kell lennie ezeknek az épületeknek. Meghatározzák azt is, hogy milyen arányban kell megújuló energiákat felhasználni az épület üzemeltetése során, valamint külön vizsgálni kell, hogy a tájolás milyen hatással van az épület energiájára” – fejtette ki Reith András Gábor Dénes díjas építész.

A zöld irányelvekhez kapcsolódó új építészeti technológiák egyre szélesebb körben elérhetők

Míg húsz évvel ezelőtt Magyarországon még nagyon kevéssé kapott hangsúlyt az energiahatékonyság és a környezetbarát technológiák alkalmazása az építészetben, addig az utóbbi években az ingatlanpiaci trendek irányadói épp ezek a megoldások lettek. A zöld irányelvek és az ezekhez kapcsolódó új építészeti technológiák már egyre szélesebb körben elérhetők Magyarországon is.

Az okos megoldások, a korszerű, energiahatékony technológiák és a fenntarthatósági szempontok az esetek többségében kéz a kézben járnak.

Az energiahatékonyság egyszerre környezet- és pénztárcakímélő is lehet.

A klímaváltozás korában az átgondolandó tételek köre tovább bővült. Az ingatlanok és az építkezések együttesen ugyanis a világ összes karbonkibocsátásának 39 százalékát teszik ki. Az elmúlt 10–15 évben a hangsúly az energiahatékonysági beruházások felé fordult.

Harminc százalékkal javítanák az épületek energiahatékonyságát

Számos olyan szempont létezik, amellyel időt, pénzt, energiát spórolhatunk egy felújítás esetén. Magyarországon a leggyorsabban megtérülő beruházások között két dolog szerepel, az egyik az, hogy hatékony világítási eszközöket használjunk lakóépületeinkben.

A másik nagy csoportba az úgynevezett gépészeti rendszerek, első sorban gázkazánok, kombikazánok tartoznak. Amelyeket ma a piacon meg lehet szerezni, már jóval hatékonyabbak, mint azok, amelyeket pár évvel ezelőtt árultak.

Míg a zöldforradalom jelenleg is zajlik az lakóingatlanok piacán, addig az irodaházak esetében ez már alapvetés. A hazai klímastratégia egyik fontos eleme, hogy a következendő években legalább 30 százalékkal javuljon az épületek energiahatékonysága.

