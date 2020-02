Négy új hosszú orrú kaméleonfajt azonosítottak Madagaszkáron

Madagaszkár az otthona az ismert 217 kaméleonfaj felének. A kaméleonparadicsomban most német és madagaszkári kutatók négy új, jellegzetesen hosszú orrú fajt azonosítottak.

Ezeknek a különleges orrú kaméleonoknak eddig 12 faját ismerték a tudósok, és a négy új fajjal ez most 16-ra nőtt – számoltak be róla a kutatók a Vertebrate Zoology című folyóirat legfrissebb számában.

David Prötzel, a tanulmány vezető szerzője elmondta, hogy az esőerdők területének csökkenése miatt az idővel futottak versenyt, amikor az új kaméleonfajok után kutattak.

„A 90 százalékuk már eltűnt, a fakivágás és -égetés nagyon nagy probléma. Az a nagy kérdés, hogy találunk-e még újabb kaméleonfajokat, mielőtt az esőerdő eltűnne ”– fűzte hozzá a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem doktorandusza.

Az új fajok genetikai különbözőségeik alapján is azonosíthatók, de koponyájuk formája és genitáliáik is különbözhetnek. A kutatók felhívták a figyelmet arra, hogy számos állatfajt fenyeget a kihalás, és ennek elkerülésére fontos az élőhelyük védelme.

A megnyúlt orrú kaméleonok csoportját (Calumma nasutum) már 1836-ban azonosították. A madagaszkári terepmunka során főleg a sziget északi és déli erdős vidékein találták meg ezeknek a kaméleonoknak a példányait, amelyek különböző fajokhoz tartoztak.

A most azonosított újabb fajok a Calumma emelinae, a C. tjiasmantoi és a C. ratnasariae nevet kapták, a negyedik faj pedig C. radamanus lett, amit korábban nem ismertek el, de most sikerült újra azonosítani.

A kutatóknak a négy újabb faj besorolásával sikerült kiegészíteniük a Calumma nasutum csoportot, amelynek 2014-ben, amikor munkához láttak, még csak hét faját ismerték.

A címlapfotó illusztráció.