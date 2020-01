A KofaGO-alkalmazás segít a környezettudatos vásárlásban

Számos izgalmas ökoinnováció színesítette a 2019-es esztendőt, többek közt a KofaGO-alkalmazás, amely az ökológiai lábnyom csökkentése érdekében csak a programot használók ötven kilométeres körzetében található lehetőségeket mutatja meg.

Közvetlenül a termelőtől a vásárlóhoz egy magyar fejlesztésű applikációval, textilhulladék-mentő startup vállalkozás iskolák részvételével, térkép Budapest fenntartható helyszíneiről, környezettudatos megoldásokat népszerűsítő építészverseny. Számos izgalmas ökoinnováció színesítette a 2019-es esztendőt.

A Solar Decathlon Europe verseny

Jenei Dávid, a Solar Decathlon Europe 2019 projektvezetője az M1 Kék bolygó című műsorában elmondta, először 2002-ben az Amerikai Egyesült Államokban rendezték meg a Solar Dechatlon versenyt. „A verseny célja a szemléletformálás volt, és a szervezők igyekeztek az egyetemisták kreativitását összekapcsolni a piaci szereplőkkel” – fogalmazott. Emellett a napenergia, illetve a megújuló energia hasznosítására is felhívták a figyelmet.



A magyar versenykiírás tartogatott meglepetéseket a versenyzőknek, a tavalyi Solar Dechatlon Europe központi célja az volt, hogy az egyetemisták a meglévő épületállományok felújítására helyezzék a hangsúlyt. Azaz

gondolják újra a régit, varázsolják élhetőbbé és fenntarthatóbbá az elavultat.

Mindkét magyar csapatot a Kádár-kockák, vagyis a kockaházak ihlették meg, amelyekből hazánkban még legalább nyolcszázezer van.

Az építészetben mindig szem előtt kell tartani a környezettudatosságot

Kósa Balázs, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának adjunktusa kiemelte, a mai kortárs építészet arról szól, hogyan lehet passzív, illetve aktív energiaforrásokkal megoldani egy-egy ház energiafelhasználását. Véleménye szerint az építészetben mindig is szem előtt kellett tartani a környezettudatosságot. Hozzátette, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán arra tanítják a hallgatókat, hogy helyi anyagokkal dolgozzanak, ezzel csökkentve például a szállítási költséget és a szállítás által kibocsátott szén-dioxid-mennyiséget.

A KofaGO segít a környezettudatos vásárlásban

Dali Zsófia Panna, a KofaGO marketing- és ügyfélkapcsolatért felelős munkatársa kiemelte, a KofaGO-alkalmazásnak köszönhetően a termelők és a vevők közvetlenül találkozhatnak egymással, nincs szükség arra, hogy végigutazzák az országot egy-egy termék beszerzéséért.

Kanalas Sándor, KofaGO fejlesztője elmondta, az applikáció a helyi termelőket környezetkímélő, ökológiai szempontból is támogatja. Az ökológiai lábnyom csökkentése érdekében az applikáció a programot használók

ötven kilométeres körzetében található lehetőségeket mutatja csak meg.

Egyrészt tehát ezért fenntartható és jövőbe mutató ez az alkalmazás, másrészt, mert szem előtt tartja a szezonalitást.

Dali Zsófia Panna elmondta, a termelők rengeteg terméket feltölthetnek az alkalmazásba, és könnyen inaktívra vagy aktívra állíthatják ezeket, ami azt jelenti, ha éppen kifogynak valamilyen termékből vagy véget ért a termék szezonja, akkor az adatbázisban ez is jelezhető. Hozzátette, „magától értetődő az is, hogy a csomagolási hulladék is jóval kevesebb, ha helyi termelőtől vásárolunk, mint egy szupermarketben”.

A világon évente megtermelt mintegy négymilliárd tonna élelmiszer csaknem harmada, azaz mintegy 1,3 milliárd tonna kerül a szemétbe. Magyarországon évente fejenként átlag 68 kilogramm élelmiszert pazarlunk el, ezért rendkívül fontosak a tudatos fogyasztásra ösztönző fejlesztések.

