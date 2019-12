A kakaóbab értékes fizetőeszköz volt a maja és az azték kultúrában

Az ELTE Füvészkert Pálmaháza 1865-ben növényteleltetőnek készült. Ma már nemcsak pálmákkal, de számos egzotikus növénnyel is találkozhatnak a látogatók. Megtekinthetik a Pálmaház lebernyeg növényét, a húszméteres cukorpálmát, de megismerkedhetnek a kakaócserjével is, amelyet már a maják és az aztékok is termesztettek.