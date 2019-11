Egyre több önkéntes vesz részt a Tisza árterének megtisztításában

Egyre több önkéntes vesz részt a PET Kupa szemétszedő akcióban, ez talán annak is köszönhető, hogy a kupa szervezői csapatépítő eseményként is szerveznek szemétszedő túrákat a Tiszára és a Tisza-tóra. Nemcsak a PET Kupa önkéntesei gyűjtik a szemetet a térségben, hanem a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai is.

Résztvevők a tiszai PET Kupán (Fotó:MTI/Balázs Attila)

A Tiszai PET Kupa 2019-ben eljutott arra a szintre, hogy nemcsak a felső-tiszai versenyre összpontosul a figyelem, hanem év közben is egyre gyakrabban elmennek a résztvevők akár a Felső-Tiszára, akár a Tisza-tóra, hogy összegyűjtsék a szemetet – mondta Doró Viktória, a PET Kupa egyik szervezője az M1 Kék bolygó című műsorában. Hozzátette, folyamatosan csatlakoznak az akcióhoz az önkéntesek, legutóbb az egyik legnagyobb üdítőital-gyártó cég munkatársai.

A PET Kupa lehet csapatépítő tréning is

Nyilas Orsolya, Coca-Cola HBC Magyarország külső kommunikációs vezetője elmondta, azért döntöttek a szemétszedés mellett, mert a PET Kupával közösen elindították augusztus elején kétéves Hulladékmentes Tisza programjukat. Hozzátette, a kollégáikat is szeretnék bevonni az akcióba. Kiemelte, üdítőital-forgalmazóként az egyik csomagolóanyaguk a PET palack, ezért úgy érzik, felelősséggel tartoznak a környezetért, a környezet tisztán tartásáért.

A PET Kupa egyik szolgáltatása a csapatépítő programok szervezése cégek számára – mondta Gyalai-Korpos Miklós, PET Kupa egyik szervezője. Hozzátette, ilyenkor két csapatra osztják a résztvevőket, az egyik csapat szelektálja a hulladékot, míg a másik csoport tagjai vízre szállnak és a folyó árterét tisztítják. A szervezők szerint ma már egyre több nagyvállalkozás ismeri fel, hogy a tiszta környezet közös ügy, érdemes összefogni érte.

A Tiszát több ország is szennyezi

Doró Viktória szervező kiemelte, a hulladék jelentős része Ukrajna területéről érkezik, egy kis szakaszon Szlovákiát is érinti a folyó, illetve a Szamos kapcsán Romániából is érkezik hulladék, de a főszennyező Ukrajna. Felhívta arra is a figyelmet, hogy „nem mentesíthetők Magyarország lakói sem, minél lentebb haladunk a Tiszán, annál jobban látszik”.

Gépsor is segíti a hulladékbegyűjtést

Szeptember eleje óta már egy különleges gépsor is segíti a hulladék begyűjtését. A Felső-Tisza vidéki és négy másik tiszai vízügyi igazgatóság, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei másfél év alatt alakították ki az üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúrát, amely a folyó megtisztításáról gondoskodik a vásárosnaményi Tisza szakaszon.

Emellett Magyarországon található a világ jelenlegi legnagyobb hulladékgyűjtő hulladékból készült hajója, a Petényi, amit pillepalackok tartanak fent – mondta Molnár Attila Dávid, aki szintén a PET Kupa szervezője.

A Tiszta-tavi Sporthorgász Nonprofit Kft. is kiveszi a részét a Tisza tisztán tartásában

Gazdag a halfaunája, és világszinten is kiemelkedő madárélőhely a Tisza-tó. A természeti kincsekben bővelkedő Tisza-tó és környezete megérdemli a figyelmet és a védelmet. Hegedüs Gábor, a Tisza-tavi Sporthorgász Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, a Tisza-tó olyan vízfelület, ami állóvíz is és folyóvíz is, mivel átfolyik rajta a Tisza, ezért több mint ötven halfaj található meg a tóban.



A helybeliek nagyon sokat tesznek azért, hogy teljes pompájában fennmaradhasson ez a páratlan természeti környezet. Hegedüs Gábor számára a Tisza-tó szinte családtag. Elmesélte, amikor kijön a Tisza partjára mindig köszönti a vizet. Amikor csúnyán viselkedett, akkor sem haragudott rá, mert véleménye szerint a Tisza csak a dolgát teszi. Hozzátette, a „természetben kár hibát keresni, hiszen a természet nagyon jól tudja, hogy mit kell csinálni, és sokszor kijavítja az emberi hibákat is”. Azokat a hibákat, amiket a természet nem tud kijavítani, abban segítenek a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai.

Hegedüs elmondta, már kilenc éve szerveznek szemétgyűjtést a horgászásra kijelölt helyeken. Hozzátette, a szervezet arra is

gondot fordít, hogy a megnövekedett horgászturizmus miatt ne sérüljön a természet,

ezért pallósorokat alakítanak ki, amelyeken könnyen megközelíthető a parti horgászhely, és nem pusztul a növényzet.

Országos Vízérték Konferencia Budapesten

Az tiszai hulladékgyűjtési akció és a Tisza-tó átfogó védelme része azoknak az erőfeszítéseknek, amelyek Magyarország vízkészleteinek megóvására irányulnak. Ennek jegyében november 14-én a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség Megelőzni a vízválságot – Országos Vízérték konferencia címmel rendez tanácskozást Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika campusán.

Hungarian Water Partnership név alatt partnerségbe tömörültek azok a vízipari cégek és szakmai szervezetek, amelyek a magyar szaktudást közvetíthetik a világ fele. A partnerségbe tömörült cégek aktív szerepet vállalnak Magyarország képviseletében az Európai Vízügyi Szövetségben. Emellett az eurázsiai országok közötti együttműködésének vízügyi tagozatában is vezető szereplőként rendezvényeket szerveznek öregbítve a magyar szaktudás hírnevét – mondta Kovács Károly, Pureco Kft. igazgatója.

A Budapesti Víz Világtalálkozó utórendezvényén a vízválság megelőzésének hazai vonatkozásait vizsgálják majd a szakértők.