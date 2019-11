A Coca-Cola az első a műanyagszennyezési listán

Egy átfogó méretű hulladékgyűjtő akció során több ezer műanyag palacktól tisztították meg az utcákat, tengerpartokat és vizeket. Az akció folyamán összegyűjtött adatokból kiderült, hogy a Coca-Colához köthető a legnagyobb arányú környezetszennyezés a világon.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Radzsat Gupta)

Lehet, hogy a Coca-Cola a legnépszerűbb italgyártó, de ugyanakkor a világ legnagyobb műanyagszennyező cége is – írja a Daily Mail.

Egy új felmérés során felfedezték, hogy a georgiai italgyártó társaság több műanyaghulladékkal járul hozzá a környezetszennyezéshez, mint a toplista következő három tagja együttesen.

A Nestlé, a Pepsi és a Mondelez International is a toplista élén szerepel

A felmérést a Break Free From Plastics (BFFP) nevű mozgalom végezte, amely több mint 72 ezer önkéntest mozgósított a világ minden tájáról a strandok és utcák átfésülésére. A The Intercept szerint a műanyag palackok, csészék, csomagolóanyagok, táskák és törmelék keresése egy napig tartott szeptemberben.

Az átfogó méretű hulladékgyűjtő akció folyamán az önkéntesek ötvenféle műanyagot találtak közel nyolcezer különböző márkából. Összesen 475 ezer egység hulladékot gyűjtöttek be, melyből 11 732 a Coca-Colához volt köthető. Az ellenőrzés alapján a műanyagszennyezési toplistán a Nestlé, a Pepsi és a Mondelez International áll még az élen.

A Coca-Coláról azt is megállapították, hogy Afrikában és Európában a legtöbb műanyag hulladék tőlük származott, míg Ázsiában és Dél-Amerikában a második helyen jegyezték az italgyártót. Észak-Amerikában a Nestlé volt a legnagyobb műanyag-szennyező.

Alternatív csomagolási módszerre van szükség

Von Hernandez, a BFFP globális koordinátora kijelentette: ez a jelentés további bizonyítékokat szolgáltat arra, hogy a vállalatoknak sürgősen többet kell tenniük az általuk létrehozott műanyagszennyezési válság kezelése érdekében.

„Folyamatosan az egyszer használatos műanyag-csomagolásokra támaszkodnak, ami miatt egyre több műanyag hulladék kerül eldobásra. Az újrahasznosítás nem oldja meg ezt a problémát” – mondta Hernandez.

Hozzátette: A mozgalom közel 1800 tagszervezete felszólítja a vállalatokat, hogy sürgősen csökkentsék az egyszer használatos műanyagok előállítását, és találjanak innovatív megoldásokat olyan alternatív kiszerelésekre, amelyek nem okoznak szennyezést.

A The Intercept megkeresésére a Coca-Cola az eredményekre egy e-mail nyilatkozatban így reagált: „Ha a csomagolásaink az óceánjainkba, vagy egyéb olyan helyre kerül, ahová nem tartozik, az számunkra elfogadhatatlan. Másokkal együttműködve azon dolgozunk, hogy megoldjuk ezt a kritikus globális problémát, hogy segítsük az óceánokba érkező műanyag hulladék áramlásának megállítását, valamint a meglévő szennyezés csökkentését.”

A kiszivárgott dokumentumok kellemetlen helyzetbe hozták a Coca-Colát

A cég azt is kifejtette, hogy helyileg fektet be minden piacon a műanyag palackok és üdítős dobozok begyűjtése érdekében. A The Intercept által megszerzett 2017-es kiszivárogtatott dokumentumok azonban mást sugallnak.

A dokumentumok bizonyítékokat tárnak fel arra nézve, hogy a profit védelmében a a Coca-Cola gátolni próbálta a műanyag palackok újrahasznosítására tervezett rendszer bevezetését, annak ellenére, hogy a cég más országokban betartja az újrafeldolgozásra irányuló előírásokat.

Louise Edge, a Greenpeace óceáni kampányának egyik vezetője, aki fényt derített a Coca-Cola lobbizására, azt mondta: az italgyártó cég „egy homályos tervet” készített műanyagszennyezése csökkentésére, ám a kiszivárogtatott dokumentumok rámutattak a valódi tervükre – hogy milliónyi egyszer használatos műanyag palackot termeljenek.

A címlapfotó illusztráció.