Maszkok millióit osztják szét Delhiben a szennyezett levegő miatt

Az indiai Legfelsőbb Bíróság megbízott testülete számos korlátozást vezetett be a fővárosban és két szomszédos államban, mivel a levegő minősége súlyos szintre romlott. Jelenleg a levegő veszélyes részecskeszintje az Egészségügyi Világszervezet (WHO) maximális értékének hússzorosa – írja a BBC.

Minden építkezést egy hétre felfüggesztettek, a városi iskolák legalább jövő hét keddig zárva tartanak, és a tűzijátékokat is betiltották. Hétfőtől kezdve a város átmeneti rendszert vezet be, mely alatt csak páratlan vagy páratlan rendszámú autók vehetnek részt a forgalomban az adott napokon a légszennyezés csökkentése érdekében.

Delhi gázkamrává változott

Delhi minisztere, Arvind Kejriwal szerint a város gázkamrává változott.

A maszkokat a diákoknak és szüleiknek adják ki, Kejriwal pedig felkérte az embereket, hogy a lehető legtöbbször használják őket. A mélyen a tüdőbe bejutó apró – PM2,5 néven ismert – részecskék szintje a városban 533 mikrogramm / köbméter. A WHO ajánlása szerint a PM2,5 szint 24 órán belül nem haladhatja meg a 25 mikrogrammot köbméterenként.

Ahogy a vastag fehér szmog betakarta a várost, a lakosok képeket készítettek a környékről. Az Angela Merkel német kancellár hivatalos látogatásáról készült fotókon jól látható a szmog elhomályosító hatása az elnöki palotában. A találkozón mindkét vezető figyelmen kívül hagyta a bejelentett közegészségügyi vészhelyzetet és elutasította a maszkok viselését.

A helyzet évről évre változatlan, ami miatt sok lakos dühös

„Nem gondoltam, hogy ennyire rosszra fordul. Tényleg azt akarjuk, hogy gyermekeink ilyen környezetben nőjenek fel? Senki sem törődik vele, senki sem akar javítani a helyzeten” – mondta egy polgár.

A vastag szmog a hétvégi Indiai–Banglades krikett mérkőzésre is hatással lehet. Korábban, 2017-ben már rendeztek összecsapást hasonló körülmények között Srí Lanka ellen. Akkor a vendégek játékosai közül többen elhányták magukat a pályán.

Gurugram pollution! There are pollution clouds not the actual one. #pollution #Gurugram #DelhiAirQuality pic.twitter.com/qGn2DTD2pc

— Vishal L (@vishmlondhe) November 1, 2019