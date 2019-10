Túlél a szárazföldön a kígyófejű hal

Mivel a halfaj veszélyt jelenthet az őshonos fajokra, a helyiek arra figyelmeztetnek, hogy aki találkozik a furcsa állattal, azonnal semmisítse meg – olvasható a CNN hírei közt.

An invasive fish species that can breathe air and survive on land has been found in Georgia for the first time. And officials are warning anyone who comes into contact with the species to kill it immediately. https://t.co/ejRgoCDyK4

— CNN International (@cnni) October 10, 2019