Veszély esetén közös nyelven kommunikálnak a növények

Egy új tanulmány szerint a virágok és a fák közös csatornán kommunikálnak. Támadás esetén a növények kémiai anyagok levegőbe bocsátásával figyelmeztetik egymást – írja a Daily Mail.

Biológusok egy csoportja felfedezte, hogy a fák és a virágok egy különleges vészjelzést használnak, mellyel figyelmeztetik egymást a kártevők támadásaira.

Amikor egy rovar kiharap egy darabot egy növény leveléből, virágából vagy szárából, a védelmi mechanizmus részeként automatikusan kellemetlen szagú vegyi anyag szabadul fel. Most a tudósok azt is kiderítették, hogy emellett a virágok úgynevezett illékony szerves vegyületeket is kibocsátanak, hogy más fajok számára jelezzék a közvetlen veszélyt.

Támadás esetén „közös nyelvvel” kommunikálnak a növények

A növényeknek a genotípusuk alapján eltérő szaguk van, de támadás esetén ezek a szagok egységessé és ezáltal minden növény számára felismerhetővé válnak. Ezt a Coronell Egyetem egy csapata „közös nyelvként” azonosította, amellyel a növények kommunikálnak egymással.

André Kessler professzor szerint az információcsere független attól, hogy a növényfajok milyen szoros kapcsolatban állnak egymással. „Az egyik növény által kibocsátott illékony szerves vegyületet egy másik növény felveheti, és felkészülhet a védekezésre, vagy közvetlenül használhatja ezt a védekezési mechanizmust” – fejtette ki Kessler.

A kísérlethez a csapat a kanadai aranyvesszőt használta. Számos cserepes növénykört helyeztek el a természetes élőhelyükön, melyek közül a középen állókat növényevő levélbogarak károsították. A cserepes edények lehetővé tették a tudósok számára, hogy kiküszöböljék a gyökéralapú kommunikáció lehetőségét.

Békés időkben csak a saját fajukkal kommunikálnak

Kessler professzor azt is megállapította, hogy míg a növények megosztják egymással az információkat, ha a szélesebb közösséget támadás fenyegeti, békés időkben csak a saját fajukkal kommunikálnak.

„Mi is kódoljuk a nyelvünket, ha privát beszélgetést akarunk folytatni. A növényeknél is ez történik, csak kémiai szinten. Ez az analógia egészen meglepő, és nem az, amire számítottunk. Támadás esetén a növények általában anyagcseréjüket szokták megváltoztatni” – fejtette ki a Coronell Egyetem tudósa.

Kessler szerint ezek a kémiai és anyagcsere-változások nem véletlenszerűek, kifejezetten segítik a növények védekezését a kártevőkkel szemben. A reakciójuk nagyon hasonlít a mi immunrendszerünkhöz. Noha a növényeknek nincsenek olyan antitestjeik, mint az embereknek, kemény vegyi reakcióval vívják meg harcukat az életben maradásért.

A címlapfotó illusztráció.