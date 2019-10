Teleette magát műanyaggal, majd éhen halt ezt a teknős

A Gumbo Limbo Nature Center által megosztott fotón egy álcserepesteknős látható, mellette a gyomrából kiszedett megannyi műanyagdarabkával, amelyek az életét követelték – olvasható a CNN cikkében.

A teknőst Emily Mirowski, teknős-rehabilitációs asszisztens vizsgálta meg, mielőtt elpusztult.

„Nagyon gyenge és kimerült volt. Csak azt láttam, hogy nincs jól” – mesélte Mirowski.

A baby turtle that washed up in Boca Raton, Florida, and died shortly after was found with 104 pieces of plastic in its stomachhttps://t.co/XF2kjpx5SY

