Hasonló kötődési formákkal bírnak a macskák, mint az emberek

A kötődéselmélettel az 1950-es években kezdtek el foglalkozni, mely alapján négyfajta kötődési formát különböztetnek meg: biztonságos, szorongó, elutasító és bizalmatlan. A biztonságos kötődésnél az alanyra pozitívan hat a gondozó jelenléte – olvasható a Science News cikkében.

Az elméletet, melyben eredetileg a csecsemő és a szülő közötti kapcsolatot vették alapul, később kiterjesztették, és az állatok kötődési viszonyait is tanulmányozni kezdték. A főemlősökön és kutyákon végzett kutatások után a legfrissebb tanulmányban a macskák és a gazdáik közt kialakuló kötődési formákat határozták meg.

Habár a macskákról az az általános kép, hogy maguknak valók, és nem igénylik túlzottan az emberi társaságot, az új tanulmányban meglepő módon arra derült fény, hogy

és nagyjából 30 százalékuk tartozik a szorongó típushoz, amelynek egyik jellemzője, hogy függenek gazdájuktól.

Ez tökéletesen tükrözi az eddigi, állatokkal végzett kísérletek eredményeit, mint ahogy az a Current Biology tudományos szaklapban is olvasható.

