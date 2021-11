Az űrbe tart az űrhajós lánya

Hatvan évvel Alan Shepard történelmi űrutazása után a világűrt megjárt első amerikai űrhajós legidősebb lánya, Laura Shepard Churchley a Blue Origin űrutazásának résztvevője lesz – jelentette be kedden Jeff Bezos amerikai milliárdos űripari cége.

Az űrturisztikai vállalat harmadik turistaűrhajója a tervek szerint december 9-én emelkedik a magasba Texas állam nyugati részéből hat utassal a fedélzetén. Laura Shepard Churchley a tulajdonos vendégeként vehet részt az űrutazáson, akárcsak Michael Strahan televíziós műsorvezető, a Good Morning America egyik házigazdája. Rajtuk kívül négy fizető utas lesz: Dylan Taylor és Evan Dick üzletember, valamint egy apa és fia páros, Lane és Cameron Bess.

We can’t wait – let the countdown begin! https://t.co/yG73ypp8is

— Blue Origin (@blueorigin) November 23, 2021