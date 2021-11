Aszteroidát próbál eltéríteni a NASA

IlyA NASA szerdán hajnalban indít útnak egy szondát, amely 2022 őszén mintegy 24 ezer kilométer/órás sebességgel frontálisan ütközik majd egy kisebb aszteroidával. Az ütközéssel azt tesztelik, hogy lehetséges-e egy a Földre veszélyes égitestet eltéríteni a pályájáról, és így megakadályozni a becsapódást – olvasható a CBS News oldalán.

A DART (Double Asteroid Redirection) teszt történelmi jelentőségű lesz – mondta Tom Statler, a NASA kutatója.

– hangsúlyozta.

A célkeresztbe vett Dimorphos nevű aszteroida valójában egy kisebb hold, amely a Didymos nevű anyatest körül kering. Egyik sem jelent veszélyt a Földre, az ütköztetés célja a vizsgálat.

A DART-ból tíz nappal a becsapódás előtt kibocsátják a LICIA Cube nevű kis űrszondát, amely lefényképezi az ütközést. Az 1210 kilogrammos DART űrszonda várhatóan 24 ezer kilométer/órás sebességgel csapódik a Dimorphosba, a szonda ettől szétesik és egy krátert váj ki az aszteroidában, miközben valamelyest lassítja is azt. A becsapódás pillanatában a Didymos és a Dimorphos mintegy 11 millió kilométerre lesz a Földtől.

Az olyan híres hollywoodi filmekkel ellentétben, mint például az Armageddon, ahol nukleáris bombákat szállító pilótajáratok semmisítenék meg a célpontokat, a DART célja sokkal egyszerűbb és kevésbé pusztító. A fő cél az eltérítés, nem pedig az elpusztítás.

– mondta Lindley Johnson, a NASA bolygóvédelmi munkatársa.

A DART-küldetés szerdán kora hajnalban indul a Vandenberg űrbázisról. A pályára állás után a DART előreláthatólag jövő szeptember 26-án éri el célját. Útközben a DART egy napenergiával működő xenon hajtóművet tesztel, amely súlyt és pénzt takaríthat meg a jövőben használt szondáknál.

The @SpaceX Falcon 9 carrying the DART spacecraft is vertical on the launch pad at @SLDelta30 in California! Launch is scheduled for Nov. 24 at 1:21am ET (Nov. 23 at 10:21pm PT) #DARTMission #PlanetaryDefense More 📷: https://t.co/iU5MOJDHCI pic.twitter.com/Ik7YhHa0be

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) November 23, 2021