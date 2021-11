Biztonságban visszatért a Földre négy űrhajóssal a Grew Dragon

Az űrkapszula ejtőernyővel ereszkedett le az Atlanti-óceán vizére Florida partjainál helyi idő szerint éjszaka fél tizenegykor. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA élőben közvetítette a visszatérést.

Az űrkapszulával Thomas Pesquet francia, Hoside Akihiko japán, illetve Shanem Kimbrough és Megan McArthur amerikai űrhajós tért vissza a Földre.

F9/Crew-2: Commander Shane Kimbrough, co-pilot Megan McArthur, ESA astronaut Thomas Pesquet and JAXA astronaut Akihiko Hoshide are preparing to close the hatch of their Crew Dragon capsule in preparation for undocking at 2:05pm EST (1805 UTC) pic.twitter.com/Emz0mIxUTN

— William Harwood (@cbs_spacenews) November 8, 2021