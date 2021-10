Újra meghódíthatjuk a Holdat és felfedezhetjük az eddig ismeretlen területeit

A februári utazás egy tesztrepülés lesz, egyelőre személyzet nélkül. A 2022-ben útjára induló Orion űrhajó – melyet az elmúlt héten rögzítettek a Space Launch System elnevezésű gigarakétára a NASA Kennedy Űrközpontjában – már csak az éles bevetésre vár. A tervek szerint fél évvel később pedig emberekkel kering majd a Hold körül – mondta Mizser Attila csillagász az M1 Ma reggel című műsorában.

Az óriásrakéta körülbelül 100 méter magas, 3000 tonna, sajtóértesülések szerint az értéke pedig meghaladja a kétmilliárd dollárt.

Our @NASAArtemis I mega-Moon rocket is targeted for liftoff in February 2022.

