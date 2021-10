Napkitöréseket észlelt a NASA műholdja

A kitörések a Napnak arról a területéről indultak ki, amit a Föld szögéből nem lehet látni, de 24-48 óra elteltével a Föld látóterébe kerül a helyszín, és a tudósok pontosabb vizsgálatoknak vethetik alá a jelenséget – olvasható a Space.com oldalán.

A SpaceWeather.com szerint egy napfoltról lehet szó, ami a környezeténél sötétebb terület a Nap fotoszférájában. A mágneses tere sokkal erősebb, mint a Nap többi része, a hőmérséklete pedig sokkal alacsonyabb, ezért látjuk a napfoltokat feketének.

„Legalább féltucatnyi robbanást sikerült rögzítenünk. A robbanás helye közvetlenül a Nap mögött rejtőzik, valószínűleg egy instabil napfoltról van szó” – írta a SpecaWeather.com jelentésében.

A legutóbbi napciklus 2019 decemberében kezdődött, és tizenegy éven át tart. Ez idő alatt a periódus változik, lesznek nyugodtabb és aktívabb időszakai is. A ciklus elején általában kevesebb a napkitörés, nyugalom van, ami a ciklus csúcspontjához közeledve változik, a jelenségek száma megemelkedik. Ez a maximum az előzetes becslések alapján 2025 nyarára várható.

Arról egyelőre nincs pontos információ, hogy a jelenlegi napciklus milyen erős lesz a csúcspontján, bár a tudósok abban egyetértenek, hogy a napfoltok száma az átlagosnál alacsonyabb lesz. A maximum elérésekor csupán 95–130 közöttire becsülik a napfoltmennyiséget, szemben az átlagos, 140–220-szal.

A new sunspot is firing off solar eruptions and here's what it looks like on video https://t.co/82YfCOE97R pic.twitter.com/SYpYbwhNqx

— SPACE.com (@SPACEdotcom) October 26, 2021