A valaha ismert legnagyobb üstökös tart felénk

„Az üstökös történetéből kiderülhet, hogy évmilliárdokkal ezelőtt milyen volt a Naprendszer” – mondta Pedro Bernardinelli a Daily Beast magazinnak.

Az üstökös a számítások alapján korábban 18 csillagászati egységnél nem került közelebb a Naphoz, 2031-re azonban akár 11 csillagászati egységnyire is megközelítheti azt. Szabad szemmel ekkor sem lesz látható, ám a csillagászoknak ez a pillanat egyedülálló lehetőséget ad arra, hogy közelebbről is megvizsgálják minden idők legnagyobb üstökösét.

