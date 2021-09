Megörökítették, ahogy egy aszteroida csapódik a Jupiterbe – Videó

Megosztás Tweet



Szerencséje volt egy brazil amatőr csillagásznak, sikerült megörökítenie, ahogy egy aszteroida csapódik a Jupiterbe.

José Luis Pereira szeptember 13-án egy felvillanást dokumentált a Naprendszer legnagyobb bolygójánál, a Jupiternél. Az amatőr csillagásznak szerencséje volt, mert egy aszteroida pusztulását sikerült megörökítenie – számol be a Space.com.

„Szorgalmas bolygómegfigyelő vagyok” – mondta Pereira. Hozzátette, „amikor csak lehetséges, vagyis minden tiszta égboltú éjszakán megpróbálok képeket készíteni. Különösen a Jupiterről, a kedvencemről”.

Pereira szeptember 12-én és 13-án is felállította felszerelését. Mint sok más éjszakán, most is az volt a célja, hogy lefényképezze a Jupitert, és videókat készítsen a DeTeCt program számára, amely az óriásbolygón bekövetkező becsapódásokat igyekszik felismerni és jellemezni.

A férfi csak másnap vette észre a szoftverértesítését arról, hogy valószínűleg egy különleges eseményt sikerült megfigyelnie. Utóbb Marc Delcroix, a Francia Csillagászati Társaság tagja is megerősítette az észlelést.

Mivel a Jupiter közel fekszik a fő kisbolygóövhöz, viszonylag gyakran találják el aszteroidák. A mostani objektum valószínűleg túl kicsi volt ahhoz, hogy mélyre jusson és nyomokat hagyjon a Jupiter légkörében.

A címlapfotó illusztráció.