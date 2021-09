Ők a világ első amatőr űrhajósai

A SpaceX Dragon automatizált űrkapszuláját négy civil utasával egy Falcon 9-es hordozórakétával helyi idő szerint szerdán délután indították útnak a floridai Kennedy űrrepülőtérről. Az Inspiration4 névre keresztelt misszió nagy előrelépést jelenthet az űrturizmus kiépítésében.

A háromnapos orbitális útra a 38 éves Jared Isaacman amerikai milliárdos üzletember bérelte ki a Dragon űrkapszulát. A Time magazin értesülései szerint a négy űrturista útja 200 millió dollárba került.

Liftoff of @Inspiration4X !

Isaacman és három társa, Sian Proctor, Hayley Arceneaux és Chris Sembroski 580 kilométeres magasságban, vagyis a Nemzetközi Űrállomás (ISS) keringési pályájánál magasabban, nagyjából 30 ezer kilométer óránkénti sebességgel száguldva másfél óránként kerülik meg a Földet.

The crew of #Inspiration4 is go for launch.

