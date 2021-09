Meghosszabbították a NASA Mars-helikopterének misszióját

A kicsiny helikopter a Perseverance marsjáró állandó partnere a vörös bolygó kutatásában. A jármű feladata olyan kőzetmintákat gyűjteni, amelyek a földi értelemben vett élet nyomaira utalhatnak a bolygó múltjából. Ezalatt azokra az adatokra és felvételekre támaszkodik, amelyeket a helikopter gyűjtött és készített.

SciTechDaily: Lucky 13? Mars Ingenuity Helicopter to Get Lower for More Detailed Images During Next Flight. https://t.co/F1xVLsdXoF

„Minden jól megy. A vártnál jobban teljesítünk a vörös bolygó felszínén” – közölte Josh Ravich, az Ingenuity mérnökcsoportjának tagja – „Amikor lehetőségem nyílt a helikopterprojekten dolgozni, még megkérdőjeleződött bennem, hogy a megvalósítása egyáltalán lehetséges-e. Tizenkét sikeres repülés után már végleg elmúltak a kétségeim.”

Kezdeti bizonytalanság érthető volt, hiszen

Egy helikopter repülése a „vörös bolygón” olyan, mintha nagyon sűrű levegőben, a Földtől 30 kilométerre kellene szállnia.

A légi felderítőgép eljuttatása a Marsa szintén nem volt könnyű feladat: először át kellett vészelnie a rakéta földi indítását, majd a leszállást is hét hónapnyi repülés után a világűrben. Az 1,8 kilogramm súlyú helikopter a Perseverance marsjáróhoz erősítve érkezett meg a szomszédos bolygóra, majd április 3-án vált le a roverről a tesztrepülések számára kijelölt 10-szer 10 méteres területen, a Wright Brothers Field névre keresztelt „űrrepülőtéren”.

Hozzá kellett szoknia új környezetéhez, túlélni a hideg marsi éjszakákat, amit napelemei melege biztosított, majd nappal feltölteni az elemeket. És a kommunikáció a földi irányítóközponttal sem zökkenőmentes, mivel valós időben nem, csak 15 perces késéssel valósul meg.

Az Ingenuity első repülését április 19-én hajtotta végre mint az első motorizált légi jármű egy másik bolygón, és azóta minden várakozást felülmúlt.

„Úgy vélem, hogy már a harmadik repüléskor teljesítettük minden mérnöki célunkat, és megszereztünk minden információt, amelyben reménykedtük” – mondta Josh Ravich.

Egyedül az Ingenuity hatodik útján voltak problémák, időzítési navigációs hiba miatt ugyanis nehezen volt kormányozható, ide-oda billegett a helikopter, ám sikerült biztonságban talajra tenni.

The #MarsHelicopter will attempt its next flight on the Red Planet no earlier than Sept. 4. We’ll journey into the intriguing South Seítah region and fly lower to take images. This will provide valuable insight for the @NASAPersevere team. https://t.co/JnfOUmJmsh pic.twitter.com/VS0fFmRdx5

— NASA JPL (@NASAJPL) September 4, 2021