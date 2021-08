Jégkrémet és hangyát szállít az űrbe Musk

A szállítmány, amely a tervek szerint hétfőn érkezik meg az ISS-re, a 23. megbízatás, amelyet a SpaceX nem egészen tíz év alatt végzett az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) számára.

A Dragon teherűrhajót szállító újrahasznosított Falcon rakéta a floridai Kennedy űrrepülőtérről indult, és az első fokozat rövidesen levált és leereszkedett a SpaceX új tengeri platformjára. A Dragon sikeresen földkörüli pályára állt - közölte a NASA.

Dragon separation confirmed; autonomous docking to the @space_station Monday at ~11:00 a.m. EDT pic.twitter.com/w7k1TRNGKg

— SpaceX (@SpaceX) August 29, 2021