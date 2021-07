Kíváncsi rá, hogy néz ki az űrből a Balaton?

Thomas Pesquet francia asztronauta április 24-én érkezett meg a Nemzetközi Űrállomásra, a Space-X Crew-2 küldetés keretein belül.

Azóta pedig folyamatosan az űrből készített lenyűgöző képeket oszt meg közösségimédia-felületein követőivel. Nemrégiben a Balatonról is készített fotókat.

Lake Balaton, Hungary. Light green waters seen from space, and a distinctive shape (and let’s hope that I don’t get this lake wrong this time 😁 #lakebaikal) Pictures at different zoom levels taken on different days under different angles, but still very recognisable… pic.twitter.com/pLc5fdjyiT

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) July 16, 2021