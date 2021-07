Igazából Stanley Kubrick rendezte meg a holdra szállást?

Megosztás Tweet



Ma ünnepeljük a Hold világnapját, megemlékezve az első Holdra lépésről. Sokak szerint azonban Neil Armstrong elhíresült mondata "Kis lépés az embernek, nagy lépés az emberiségnek!" nem a Holdon hangzott el, hanem egy stúdióban Stanley Kubrick rendezésében.

Július 20-án ünnepeljük a Hold világnapját, annak emlékére, hogy az amerikai NASA Apolló-programjának keretében az Apolló–11 legénységének két tagja, Neil Armstrong és Edwin Aldrin 1969-ben ezen a napon léptek a Holdra.

Azonban a videó eredetiségét, amin az a történelmi pillanat látható, amikor az ember először lépet egy idegen bolygóra, sokan megkérdőjelezik. Szkeptikusan szemlélik a holdra lépés videó felvételén látottakat, vagyis magát az eseményt vonják kétségbe. „Ki rögzítette az eseményt a kapszulán kívülről?”, „Hogyan lobog az amerikai zászló, ha nincs gravitáció?”, „Miért néznek ki úgy az árnyékok, mintha több fényforrás eredményei lennének?” kérdőjelezik meg a videó felvétel körülményeit.

A holdra szállásról szóló összeesküvés-elméletek már olyan régóta léteznek, mint maga az esemény. Egyik ilyen elmélet szerint az Apolló-11 kilövése megtörtént, de az űrhajó soha nem szállt le a Holdra.

Helyette Armstrong egy stúdióban kamerák előtt tette meg híressé vált kis lépését, méghozzá Stanley Kubrick rendezésében.

Ennek előzménye, hogy Stanley Kubrick híres amerikai filmrendező éppen egy évvel a holdra szállás előtt készítette el kultikus filmjét az Űrodüsszeia 2001-et.

A sci-fi klasszikusának számító film alaptörténetében az amerikai tudósok felfedeznek egy monolitot a Hold egy betemetett kráterében, mely egy idegen civilizáció létezésére utal. A felszínre hozott monolit a napfény hatására jelzést küld az űrbe, a Jupiter irányába. Az amerikai kormány expedíciót indít a Jupiterre, hogy megtudják az üzenetet címzettjének kilétét. Az út során az űrhajót irányító „HAL 9000” elnevezésű számítógép meghibásodik, és a legénység életére tör.

A teória szerint a filmet látva az amerikai kormány felbérelte, hogy rendezze meg a holdra szállást. Ennek az összeesküvés-elméletnek a tovább gondolása, hogy Kubrick a Ragyogás című filmjében rejtett el utalásokat, azzal kapcsolatban, hogy valóban köze volt a hamisításhoz.

A szintén kultikusnak számító Kubrick film, a Stephen King könyvén alapuló Ragyogás egyesek szerint minden idők egyik legijesztőbb alkotása a horror kategóriájában. A film története egy család körül forog, akik beköltöznek az Overlook Hotel elnevezésű szállodába. A hatalmas épület szobái azonban nem egy megrendítő titkot őriznek. Az öt hónapig tartó, civilizációtól való elszigeteltség és a kemény tél beárnyékolja a család életét. Az apán lassan elhatalmasodik az őrület tébolya, senki sincs biztonságban a környezetében.

A lebilincselő cselekményeken túl megfigyelhetőek a holdra szálláshoz kapcsolódó utalások is. Kubrick hol burkoltan, hol szájbarágósan rejtette el ezeket, melyekből összegyűjtöttünk párat.

Nyílt utalás: zászló és fényképek

A film első jelenete Stuart Ullman nevű szereplő irodájában játszódik, ahol Jackkel, a főszereplővel beszélget az elvégzendő munkával kapcsolatban. A főnök asztalán központi helyet foglal el az amerikai zászló, továbbá irodájának falát a holdra szálláshoz kapcsolódó fényképek borítják.

A falon a holdra szálláshoz kapcsolódó képek (Fotó: Ragyogás című filmből)

A halott ikrek

Kubrick számos részletben eltért a Stephen King könyvében olvasott történettől. Ennek egyik példája a halott ikrek megjelenése. Míg a könyvben egy drasztikus halált halt gyermek szerepel, addig Kubrick már ikrekkel meséli el a történetet. Sokan úgy gondolják, hogy Kubrick az ikrekkel a NASA sikertelen Ikrek-küldetésére tesz utalást.

Szőnyegminta

Egy felső kameraállásból készített felvételen Jack fia, Danny látható, ahogy a folyosón játszik egy mintás szőnyegen. Az összeesküvés-elméletek szakértői úgy vélik, hogy ez feltűnően hasonlít az Apolló-11 indítópultjára.

Ragyogás filmben látott jellegzetes szőnyeg mása (Fotó: MTI)

Danny pulcsija

Danny a film egyik jelentében egy Apolló-11 feliratú rakétás pulóvert visel.

Kubrick kiállításon kiállított Danny pulcsija. (Fotó: MTI)

237. szoba

A történetben fontos szerepet tölt be a 237. szoba, melybe bizonyos okokból tilos belépni. Danny azonban nem tudja megállni a kísértést és mégis belép a rettegett 237. szobába. A könyvben a szoba 217. számú volt, de többen úgy gondolják, hogy Kubrick azért változtatta 237-re, mert a Föld és a Hold közötti távolság körülbelül 237 000 mérföld.

Jack írása

Egy hátborzongató jelenetben a néző Jack feleségével együtt rádöbben, hogy Jacken teljesen elhatalmasodott az őrület tébolya. Ennek egyik bizonyítéka, hogy regénye igazából csak egy ismétlődő mondatból áll. „Sok munkától és semmi szórakozástól Jack elbutul”. Bár ez egyfajta belemagyarázós tény, de az összeesküvés-elméletek szakemberei úgy vélik, hogy a „sok munka” valójában az Apolló-11-et jelenti.

Kubrick kiállításon látható kellék (Fotó: MTI)

Sokan támadják ezeket a teóriákat, számos tudományos cáfolat is érkezett a teóriák megdöntéséhez. Többek szerint abszurd és egyenesen nevetségesek ezek az összeesküvéselméletek. A témában Kubrick lánya is felszólalt, twitter oldalán osztotta meg véleményét ezzel kapcsolatban.

„A történelmünk során sok, nagyon is valós összeesküvés történt, amelyek jelenleg is történnek. Túlságosan is tisztában vagyok a kormányok, titkosszolgálatok, bankárok, a katonai-ipari-komplexum stb. által elkövetett rettenetes manipulációkkal. De azok az állítások, hogy a holdra szállást az apám hamisította és filmezte? Csak én nem értem ezt!!? Hogyan hiheti valaki, hogy az emberiség egyik legnagyobb védelmezője elkövet egy ilyen árulást?”

A címlapfotó illusztráció.