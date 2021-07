Beköszönt az új űrkorszak: Richard Branson a világűr peremén

Megosztás Tweet



Richard Branson angol milliárdos a Virgin Galatic nevű űrjárműve fedélzetén a világűr peremén járt vasárnap. Az Új-Mexikóból hat fős személyzettel induló űrhajó elérte a világűrt a sivatag felett nagyjából 85,3 kilométeres magasságban, az emberek néhány percig érezték a súlytalanságot, majd az űrhajó siklásban visszatért az űrkikötőbe. Az egész út a felszállástól a landolásig nagyjából egy órán át tartott.

A Unity22 hatfős legénységgel szállt fel, a milliárdoson kívül csak a cég alkalmazottai utaznak a fedélzeten, akik a kétórás úton mintegy 90 kilométeres magasságba jutnak fel, pár percig a súlytalanság állapotában lesznek, és megnézhetik a Föld görbületét.

Branson kereskedelmi űrutazási szolgáltatást akar indítani. Nagyjából 600-an már be is fizették az előleget a kirándulásra, többek között Elon Musk is. A menetjegy teljes ára elérheti a 250 ezer fontot (102 millió forint).

A Virgin Galatic rakétáját speciális kéttörzsű repülőgép, a Branson néhai édesanyja nevét viselő VMS Eve szállította az új-mexikói sivatag fölötti űrbe. A vasárnapi út a cég SpaceShipTwo rendszerének 22. repülése volt, valamint negyedik, legénységes missziója a Föld atmoszféráján túli világba. Ez az első járatuk, amelyik teljes személyzettel repült.

Vasárnap reggel, egy héttel 71. születésnapja előtt Branson a legénység többi tagjával együtt az eseményre összegyűlt nézőknek - köztük a rivális Elon Musk milliárdosnak - integetve lépett az új-mexikói Spaceport America aszfaltjára. A repülőtérre kerékpárral érkezett, a csapat többi tagját öleléssel üdvözölte - látható a Virgin Galactic portálján közzétett videón.

A cég élő közvetítését Stephen Colbert, az amerikai késő esti beszélgetős műsorok sztárja indította.

Amikor a szállítójármű elérte a 13 kilométeres magasságot, a Unity levált a hordozórepülőről, beindult a hajtóműve, és fellőtte az űrhajót az űrbe, majdnem több mint 85 kilométeres magasságba, ahol a legénység négy percig élhette át a súlytalanságot.

A csúcs közelében a hajtómű leállt, az űrjármű visszatérő módba kapcsolt.

Branson ezzel lépéselőnyt szerzett az űrturizmusban másik riválisával, az Amazon-alapító Jeff Bezosszal szemben is. Az amerikai milliárdos, aki vagyona tetemes részét hobbijára, a rakétaépítésre fordította, július 20-át jelölte ki űrutazása napjául. Három embert hívott magával a New Sheperd fedélzetére: fivérét, egy jótékonysági árverés győztesét, valamint a 82 éves Wally Funk egykori pilótanőt.

Branson egyértelműen erre válaszul jelölte ki július 11-ét repülése napjául. Eredetileg ugyanis a következő Unity-járaton a Virgin Galactic négy alkalmazottja utazott volna, hogy teszteljék a kabin élményét a jövendőbeli turisták számára. A milliárdos csak ezután indult volna.

Branson volt a négy tesztelő egyike Beth Moses, a Galactic vezető űrhajós oktatója, Colin Bennett vezető mérnök és Sirisha Bandla kormányzati ügyekért felelős alelnök mellett. A két pilóta elöl Dave Mackay és Michael Masucci volt.

A 2000-es években hét tehetős ember fizetett azért, hogy meglátogathassa a Nemzetközi Űrállomást (ISS). Az orosz űrügynökség védnöksége alatt a szervezett űrutazás lehetősége azonban 2009-ben megszűnt.