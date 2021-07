Űregerek születtek – Megvan az új „Noé bárkája”?

Mindegy hat éven át őrizték a fagyasztva szárított spermiumokat a Nemzetközi Űrállomáson (ISS). A kifejlesztett technológia lehet kutatók szerint az új „Noé bárkája”, amely megmentheti a növényeket és állatokat a kihalástól.

Az űrben tapasztalható sugárzás ellenére összesen 168 egér született 2019 és 2020 között, miután a spermát lehozták az ISS-ről. A kutatást a Japán Űrkutatási Hivatal (JAXA) és a Jamanasi Egyetem tudósai végezték.

– olvasható a Science Advances című tudományos lapban megjelent tanulmányban.

A Vakajama Teruhiko, a Jamanasi Egyetem professzora által kifejlesztett liofilizási – fagyasztva szárítási – technikának köszönhetően a sperma több mint egy éven át megőrizhető szobahőmérsékleten. Ennek köszönhetően nem kellett fagyasztót küldeni az ISS-re a kísérlet érdekében.

A technológia a jövőben alkalmazható lehet a modern reproduktív orvoslásban és az állattenyésztésben.

