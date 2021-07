Mi lehet? Még a szélben is mozdulatlanok maradtak a rejtélyes légi járművek

Megosztás Tweet



Több mint száznegyven esetben figyeltek meg azonosítatlan légi jelenséget 2004 és 2021 között az Egyesült Államokban. Tizennyolc esetben a szélben is mozdulatlanok maradtak, vagy épp a széllel szemben mozogtak, és hirtelen manővereket hajtottak végre. Fran Blanche elektronikai mérnök elemezte azt a amerikai hírszerzési jelentést és érdekes megállapításokra jutott.

Az amerikai hírszerzés a hetekben kiadott egy jelentést, amelyet az országos hírszerzési igazgatóság és a haditengerészet ezzel megbízott munkacsoportja állított össze. A jelentésben 144 esetről számoltak be 2004 és 2021 között, amikor azonosítatlan légi jelenségeket észleltek az Egyesült Államokban.

A jelentés nem bocsátkozik részletekbe az esetekkel kapcsolatban. Az adatok hiányára hivatkoztak, mivel a szenzorok, amelyekkel érzékelték a jelenségeket, nem az ufókutatásra specializálódtak, ezeknek az eszközöknek mind megvan a maguk funkciójuk (radarok, infravörös érzékelők, amelyeket a hadsereg használ). Ami érdekesség, hogy a Kék könyv projekt lezárása óta, amely 1947 és 1969 között foglalkozott hasonló esetekkel, a hírszerzés azt az üzenetet közvetítette, hogy nem érdekeltek az azonosítatlan légi jelenségek vizsgálatában. Az amerikai kongresszus azonban megszavazta, és a Pentagon 2007-ben kezdte újra vizsgálni az efféle jelenségeket, a program azonban csak 2012-ig tartott. Az ufóészlelések évtizedekig tartó hiteltelenítése után a friss jelentésben beismerték: foglalkoznak a témával, méghozzá komolyan. Ugyanis az azonosítatlan légi jelenségek egyértelműen repülésbiztonsági problémának számítanak, és akár az amerikai nemzetbiztonságra is veszélyt jelenthetnek.

Veszélyt jelentenek?

Egyes észlelt tárgyakról rejtélyes meghajtású légi járművekként számoltak be, amelyek modern, jelenleg nem ismert repüléstechnológiával rendelkeznek, és potenciális veszélyként utaltak rájuk. Bár öt kategóriát soroltak fel, amelyekbe be lehetne sorolni a jelenségeket, például természeti jelenségek vagy modern földi technológiák, 18 esettel kapcsolatosan (amely 21 bejelentésből jött össze) azt is fontos megemlíteni, hogy szélben is mozdulatlanok maradtak, a széllel szemben mozogtak, és hirtelen manővereket hajtottak végre. A katonai rendszerek rádiófrekvenciát is érzékeltek néhány esetben. A jelentésben megemlítenek olyan feltevéseket, hogy a kormány által szervezett tesztelések folytak új technológiákkal kapcsolatban, ám Fran Blanche, elektronikai mérnök, a Frantone Electronics vezetője a jelentéselemző videójában felveti a kérdést, hogy vajon tényleg köztudottan katonai gyakorlóterületeken tesztelték volna az új technológiákat a katonai erők tudta nélkül?

Ugyanis a jelentésből az is kiderül, hogy a legtöbb esetet katonai területen figyelték meg.

Olyan területeken, ahol előre megtervezett gyakorlatok vagy más katonai tevékenységek folytak (új radarok, felszerelések tesztelése). Így felmerül a kérdés, hogy emögött megbújik valami komolyabb ok, vagy csak a véletlen műve.

A 144 jelenségből mindössze egyetlenegyet azonosítottak, az észlelt tárgyat egy leeresztett léggömbként írták le. Fran Blanche ezzel kapcsolatban azonban azt veti fel, hogy ha ilyen triviális jelenségekről van szó, azt a katonaság meg tudja állapítani. Így még rejtélyesebb a 143 azonosítatlan eset.

A hírközlés beszámolójában azt is kijelentik, hogy sokan a hírnevük kockáztatása miatt nem merik jelenteni, ha azonosítatlan légi jelenségeket figyeltek meg, ugyanis mióta a popkultúrában felkapták az ufójelenségeket, tartanak attól, hogy ezzel szakmailag hiteltelenítik magukat. Így az elmúlt 17 évben a 144 eset sokszorosát is észlelhették, valamint felhívják a figyelmet arra, hogy nem lenne szabad megbélyegezni az ufójelenséget észlelőket, akkor több pilóta merné jelenteni, ha ilyennel találkozik.

Egyébként nemrég egy kutatásból kiderült, hogy amerikaiak 65 százaléka szerint léteznek földönkívüliek, 51 százalékuk pedig úgy véli, hogy jártak már a Földön „idegenek”.

Már nem UFO hanem UAP

Az újabb hivatalos megnevezés szerint – „azonosítatlan légi jelenségeket” (UAP) észleltek az Egyesült Államokban. Korábban ezeket azonosítatlan repülő objektumoknak (UFO) nevezték.

Kérdések és válaszok az idegenekről

Amikor a jelentés nyilvánosságra került akkor a NASA hivatalos honlapja is frissült, az azonosítatlan repülő tárgyakkal kapcsolatos kérdésekkel és válaszokkal.

Ebben szerepelt, hogy a NASA egyik legfőbb célja az élet keresése az univerzumban, és az, hogy a földönkívüli életre egyértelmű jeleket találjanak, azonban még nem sikerült hiteles bizonyítékra bukkanniuk. Ugyanakkor úgy gondolják, hogy nem csak lehetséges a földönkívüli élet, de igen valószínű is. Sokrétűen közelítik meg a kérdést, három fő szempontjuk van: hogyan kezdődik és hogyan fejlődik az élet, létezik-e élet máshol is a világegyetemben, és hogyan kutathatunk élet után az univerzumban.

Az elmúlt 50 évben számtalan nyomot, támpontot találtak ezekkel kapcsolatban. Például az olyan küldetések is hozzájárulnak az élhető bolygók felkutatásához, mint amit a Hubble űrteleszkóp végzett. A közelgő James Webb űrteleszkóp pedig olyan biológiai jellegek után fog kutatni más bolygók légkörében, amelyek támogatják a növények és az állatok megélhetését, mint például az oxigén vagy a szén-dioxid.

A NASA olyan jellegű kutatásokat is finanszíroz, amelyek során technológiai jeleket keresnek, amelyek intelligens létformára utalnak. Ezt rádiójeleken vagy impulzuslézereken keresztül teszik, mert nem a földi, rádióteleszkópos kutatásokat támogatják, hanem az űreszközökkel történő asztrofizikai kutatásokat. A technológiai jelek mellett azért kutatnak biológiai jellegek után is, mert évmilliárdok telhetnek el, mire egy létforma olyan intelligenssé válik, hogy egy más naprendszerből is észrevehető technológiát hozzon létre. Például a mi bolygónk is csak alig több mint egy évszázada hoz létre efféle kimutatható jeleket. Tehát sokkal nagyobb esély van az élet megtalálására, ha ilyen széles spektrumot vizsgálnak.

A NASA egyébként nem kutat aktívan azonosítatlan légi jelenségek (UAP) után, ugyanakkor a Földet megfigyelő műholdakon keresztül széleskörű adatokat gyűjtenek be a Föld légköréről, sokszor a világ más űrügynökségeivel együttműködésben. Bár nem az UAP-k megfigyelésére szolgálnak ezek, de nyilvánosan hozzáférhetőek, és bárki megtekintheti és kutathatja a légkört ezek segítségével.

