Egyedül vagyunk a világegyetemben? Így kutatnak a földön kívüli élet után!

Egyedül vagyunk a világegyetemben? Eddig sehol sem találtunk még életet a Földön kívül. Megmutatjuk, hogy a NASA miként próbálkozott a múltban, mit tesz a jelenben, és mit tervez a jövőben.

A NASA a Naprendszerünkben és azon kívül is kutat, hogy segítsen megválaszolni a földön kívüli életre vonatkozó alapvető kérdéseket. A Mars lakhatóságának tanulmányozásától kezdve olyan „óceánvilágokat” is vizsgálnak, mint a Szaturnusz holdja, a Titán vagy a Jupiter holdja, az Europa. Ezenkívül távoli, Föld méretű bolygók után is kutatnak azért, hogy megtalálják az egyértelmű jeleket a földön kívüli élet létezésére.

Az asztrobiológia tudománya foglalkozik a bolygónkon kívül létező élettel, de a tudósoknak a földi evolúciót és az élet korlátait is érdemes vizsgálni, mert ezek alapján lehet meghatározni azt, hogy hol kereshetik más bolygókon az életet. Természetesen sokat változott már a tudásunk arról, hogy potenciálisan hol lehet élet. Az olyan földi extrém környezetekről, mint például az antarktiszi sarkvidék vagy az óceánok mélye, megszerzett tudásunk megmutatta, hogy az élet rendkívül alkalmazkodóképes, és nem mindig könnyű megtalálni.

Múlt

A múltban már számos küldetés során kereste a NASA a földön kívüli életet. 45 éve a Viking 1 és 2 volt az első próbálkozás arra, hogy egy másik bolygón életet találjanak. A Marsra indított űrszondák fő célja asztrobiológiai volt. Bár váratlan kémiai aktivitást találtak ekkor a marsi talajban, élő mikroorganizmusokra nem sikerült egyértelmű bizonyítékot találni.

A Galileo küldetés is nagy előrelépés volt, az 1989-ben fellőtt űrszonda nyolc évig keringett a Jupiter körül. Az egyik nagy felfedezése az volt, hogy bizonyítékot talált arra, hogy az Europa holdon léteznek felszín alatti óceánok, amelyek ráadásul több vizet tartalmaznak, mint az összes Földi folyékony víz együttvéve. Ez azért is volt fontos felfedezés, mert bebizonyította, hogy az életet nem csak a tradicionális „lakható zónában” kell keresni, ahol a víz folyékony állapotban létezhet a bolygók felszínén.

A Viking űrszonda leszállóegységének modellje (Fotó: NASA)

A Cassini űrszonda a Szaturnusz holdján, a Titánon talált folyékony hidrokarbonátokból álló tengereket, a Spirit és az Opportunity marsjáró pedig megtalálta az első bizonyítékot arra, hogy a vörös bolygón egykor jelen volt az élet fontos feltétele, a folyékony víz.

A NASA első távoli bolygókat kereső küldetése, a Kepler űrtávcső pedig kikövezte az utat a Naprendszeren kívüli Föld méretű bolygók azonosításában. Az eredményei alapján az égen ismeretlen bolygók milliárdjai lehetnek, maga a teleszkóp összesen 2600 exobolygót fedezett fel, amik közül egyeseken akár élet is lehet. A NASA Spitzer űrtávcsöve pedig már alkalmas volt arra is, hogy az exobolygók légkörét tanulmányozza.

Jelen

A most is futó küldetések közül ki kell emelni a Hubble űrtávcsövet, ami számos fontos asztrobiológiai felfedezést is tett. A TESS űrtávcsövet pedig 2018-ban lőtték fel, ez a „bolygóvadász” mostanáig több mint 120 exobolygót fedezett fel, és több mint 2600 potenciális jelöltet – ezeket a későbbi űrtávcsövek majd részletesebben is megvizsgálhatják.

A Hubble űrtávcső (Fotó: NASA)

A Marsot jelenleg is több eszköz vizsgálja. Egyesek, például a MAVEN, a Mars Odyssey vagy a Mars Reconnaissance Orbiter a bolygó körül keringve kutatja a vörös bolygó titkait, a Curiosity és a Perseverance marsjáró pedig a felszínen teszi ugyanezt.

Jövő

Itt azonban közel sem fog megállni a földön kívüli élet kutatása, küldetések sora van előkészítés alatt. Az Europa Clipper-küldetés 2024-ben indul majd, és a feladata a Jupiter hold felszín alatti óceánjának vizsgálata lesz. A Dragonfly pedig a másik érdekes holdhoz, a Titánhoz indul el 2027-ben.

Az Europa Clipper űrszonda művészi illusztrációja (Fotó: NASA)

A James Webb űrteleszkópot még idén fellövik, ennek infravörös teleszkópjának elsődleges tükre 6,5 méter nagyságú lesz, azaz csaknem háromszor akkora, mint a Hubble-é. Így még hatékonyabban kutathatja majd az élet nyomait a távoli exobolygókon.

A NASA ezt követő nagy dobása pedig a Nancy Grace Roman űrtávcső lesz, amit a 2020-as évek közepén lőhetnek fel. Ez a fejlett technológiájának köszönhetően a tervek szerint már több ezer olyan bolygót fedezhet fel a Tejútrendszerben, amik a lakható zónán belül keringenek.

Címlapfotó: NASA