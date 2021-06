Ilyen sokféleképpen még biztosan nem látta a Napot

Megosztás Tweet



A NASA jubiláló napfigyelő műholdja 13 különböző hullámhosszon vizsgálja a csillagunkat. Az általa készített felvételek nemcsak gyönyörűek, de segítenek megérteni azt is, hogy miként hat a Nap a Földre.

Az Egyesült Államok postája bélyegsorozaton mutatja be a NASA Solar Dynamics Observatory (Napdinamikai obszervatórium) napfigyelő műholdja által észlelt naptevékenységeket. A bélyegekkel a műhold egy évtizedes működését ünneplik.

A most kiadott bélyegek (Fotó: NASA)

„Ha ránézek ezekre a képekre, amelyeket a Solar Dynamics Observatory készített, eszembe jut, hogy mennyit tanultunk általuk a Napról, és arról, hogy a folyamatosan változó atmoszférája hogyan hat a Földre és a többi bolygóra” – mondta el Nicky Fox, a NASA napkutatással foglalkozó részlegének vezetője a bélyegek kibocsátásának ünnepségén.

A Solar Dynamics Observatory napfigyelő műholdat 2010. február 11-én lőtték fel, és néhány hónappal később kezdett el megfigyeléseket végezni. Két képalkotó eszköz van rajta, az Atmospheric Imaging Assembly (Atmoszféra képalkotó egység) és a Heioseismic and Magnetic Imager (Helioszeizmikus és mágneses képalkotó), amelyeket úgy terveztek, hogy egymást kiegészítő módon tudják megfigyelni a Napot.

A napfigyelő műhold 13 különböző hullámhosszon képes a Napról felvételeket készíteni.

Méri a csillagunk mágneses mezejét, és a Nap anyagának felszíni mozgásait is. Ráadásul a helioszeizmológiának nevezett technológia segítségével a Nap belsejébe is belelátnak a tudósok, ez pedig még jobban segít megérteni a komplex mágneses mezők eredetét.

A Solar Dynamics Observatory napfigyelő műhold által érzékelt hullámhosszak (Fotó: NASA)

A napfigyelő műhold már több százmillió képet készített a csillagunkról, ezek segítségével pedig nem csak láthatjuk a különböző kisebb és nagyobb eseményeket a Napon, hanem megérthetjük azt is, hogy ezek hogyan hatnak egymásra. A műhold segít a napciklusok felderítésében is, amik 11 évente ismétlődnek, és a csúcsukon erőteljesebb napkitörésekkel járnak.

Ez a tudás pedig nemcsak tudományos, hanem gyakorlati jelentőségű is, hiszen a napkitörések a Földön használt technológiákra is hatással vannak.

A naptevékenységek számos formáját vizsgálják a műholddal, koronakidobódásokat, flereket, protuberanciákat és napfoltokat is. Ezekről is közreadott most a NASA egy válogatást.

A látható fényben például az alábbi felvételen napfoltok csoportját figyelhetjük meg. A napfoltok azért tűnnek sötétnek, mert a környező anyaghoz képest viszonylag hűvösek, ami annak a következménye, hogy a rendkívül sűrű mágneses terük megakadályozza, hogy a felhevült anyag a Nap felszínére emelkedjen ezeken a helyeken.

Napfoltok a látható fény hullámhosszán (Fotó: NASA)

A napkoronában meglévő lyukat is vizsgálják a műholddal. Ez a Nap északi sarki régiójánál lévő mágnesesen nyitott terület, ahonnan nagy sebességű napszél távozik az űrbe. Az ilyen napszelek okozzák például a Földön az északi fényt is, amikor a bolygónk mágneses terével találkoznak. Ezt a jelenséget is csak egy űrtávcsővel lehet megfigyelni, mivel a szemünk számára láthatatlanok, és a Föld légköre elnyeli ezt a fényt.

A napkoronában lévő mágneses lyuk ultraviola hullámhosszon (Fotó: NASA)

A fler szintén egy érdekes naptevékenység, ilyenkor a naplégkör egy korlátozott részének hirtelen erős kifényesedése zajlik le a röntgentartományban, amit lassabb elhalványulás követ.

Fler felvillanása extrém ultraviola hullámhosszon (Fotó: NASA)

A koronakidobódás is az egyik leglátványosabb naptevékenység. A mágnesezett napanyag kitörései hatással lehetnek a Földre is amikor összeütköznek a bolygónk mágneses terével, súlyosabb esetekben a műholdak meghibásodását és áramkimaradásokat is okozhatnak a felszínen.

Koronakidobódás ultraviola hullámhosszon (Fotó: NASA)

Ebből a néhány példából is láthatjuk, hogy a naptevékenységek milyen széles körűek. Fontos, hogy működésükről még mindig nem tudunk eleget, pedig komoly hatással lehetnek a Földre is, ezért van szükség a Solar Dynamics Observatory napfigyelő műholdra, és a hozzá hasonló eszközökre.

Címlapfotó: NASA