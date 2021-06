Lenyűgöző képeken a Jupiter légkörének eddig nem ismert részletei

Az újonnan feldolgozott képeket a Hubble űrtávcső és a hawaii Gemini North obszervatórium készítette, és eddig nem ismert részleteit tárják fel a Jupiter örvénylő légkörének. Az eredmények segíthetik a tudósokat annak meghatározásában, hogy mi okozza a gázóriás hatalmas viharait – erről készített összefoglalót a Space.com.

A kutatók az infravörös, a látható és az ultraibolya hullámhosszokon készített képeket dolgozták fel, ezeket egymás mellé helyezve lehet tanulmányozni a bolygó légkörének felhőit.

